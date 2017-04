Civil rendőrök követték a tüntetőt

Egy Szabadság téri tüntető levideózta, ahogy civil ruhás rendőrök követik.

A felvételre az index talált rá a facebookon. A lány a szombati demonstrációról tartott hazafelé, amikor észlelte, hogy egy férfi és egy nő eredt a nyomába, és még a mosdóba is utána mentek. A lány a telefonjával felvette őket az utcán, amit a páros is észlelt, ezért hátrafelé menetben követték. A fiatal nő a múlt szerda este részt vett az oktogoni tüntetésen is, másnap hajnalban a rendőrök bilincsben vitték el.

