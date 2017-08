Cigányoknak nem? A luxusszálló tulaja szerint francokat

A cigány putrira lát szobája ablakából az a pihenni vágyó, aki a tamásipusztai Borostyán Med Hotelbe érkezik kikapcsolódni. A luxusszállodát Boros József üzletember álmodta és építette meg közvetlenül a nyomornegyed mellé – 900 millió forintos uniós támogatás segítségével. Nem baj, termál forrás itt volt a közelben. A helyiek panaszkodnak, de az tény: ötszáz forintos órabérért nem akarnak munkát vállalni a hotelben.

Bukkanókkal teli földutak, düledező viskók, félig, vagy teljesen lebontott putrik mellett gyönyörű térköves út vezet egy csodapalotához Tamásipusztán. A Borostyán Med-Hotel tulajdonosa Boros József, aki Magyarország 42. leggazdagabb embere. A debreceni Aranybika szálloda és számos étterem, hotel, irodaház tulajdonosa. A helyi születésű üzletember eredetileg Debrecen külvárosába tervezte a gyógyellátást is nyújtó luxusszállodát, végül mégis úgy döntött, hogy szülőházának közvetlen közelében építi fel. Véletlenül épp itt találtak egy termálvizes forrást is. A helyiek azt mondják: Boros József folyamatosan vásárolta fel a falu házait.

Kerékgyártóék telke pontosan a szálloda mellett van. Két generáció, hét gyerekkel. Egy sodronykerítés választja el őket az ötcsillagos luxustól.

– Nem próbálták még megvásárolni az önök…?

– De ő próbálta már, csak én nem adtam.

– Miért?

– Mert keveset adna érte.

– Azt megkérdezhetjük, hogy mennyit?

– Kétmilliót – mondta Kerékgyártó Antalné

A helyiek azt mondják: őket nem engedik dolgozni a luxushotelben. „Itt munka nincsen. A Med Hotelbe nincs. Azért nincsen, merthogy innen, a tamásipusztaiakat nem engedik be a Med-Hotelbe. Valamilyen oknál fogva” – mondta egy helybéli asszony.



És arra is van ötletük, hogy milyen oknál fogva: „Itten cigány nem dolgozhat. Itt csak magyar dolgozhat, Boros úr azzal van, a cigányságot ki akarja túrni” – nyilatkozta egy másik nő.

„Francokat. Azért, mert nem dolgoznak. Nekem teljesen mindegy ki szedi a gazt. Bocsánat, nekem nincs ilyen, hogy valaki cigány, és azért nem szedheti a gazt” – ezt már a hotel tulajdonosa mondja. Boros József azt állítja, már nem akarja felvásárolni a házakat. „Engem igazán nem érdekelnek az ő házaik ilyen formában. Volt, hogy elmentek, vagy összedőlt és akkor azt mondtam, hogy oké, megveszem, de ebben nincs semmilyen kényszer” – fogalmazott.

A nyomor szomszédságában felhúzott luxusszállóban ilyen egy átlagos szoba:

A 20 hektáros telek hátsó, kastély mögötti részén pedig egy medencekomplexum található:

Boros József azt is elmondta, hogy a 900 millió forintos uniós támogatás a teljes beruházás negyedét adta, és szerinte a munkabérek, járulékok kifizetésével ezt már majdnem vissza is fizette.



„Én bármilyen kormány volt hatalmon, mindig megfizettem az adót. Az, hogy én kivel szimpatizálok, az az én magánügyem. Azok az emberek, akik ma talán a politika környékén is elég jó beosztásban vannak, együtt futballoztunk, régi kapcsolat, bocsánat, amikor még kisfiúk voltak, meg én is az voltam, talán már akkor is közösen rúgtuk a labdát. Összejárogattunk és ez nem politikai kapcsolat, ez olyan régebbi emberi kapcsolat, ami kapcsolatnak nevezhető, de nekem nincsenek jó politikai kapcsolataim. A politikának ehhez semmi köze, a politika nekem még egyetlen vendéget nem küldött” – emelte ki.

Azt persze nem tudni, kivel rúgta a bőrt a később milliárdossá váló kisfiú, de az kétségtelen, hogy Boros jó viszonyban van a volt nyíradonyi polgármesterrel, Tasó Lászlóval, a Miniszterelnökség jelenlegi államtitkárával.