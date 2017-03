Charles Gáti: A kritika nem Soros György-féle összeesküvés

Neves külföldi és Magyarországon élő véleményformálók nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz és kormányához a civileket érintő támadások és vegzálások miatt. Az aláírók közt ott van Charles Gáti is, az Amerikában élő politológus. Gáti Washingtonból nyilatkozott a Hír TV Egyenesen Kálmán Olgával című műsorának a levélről, és annak hatásairól.

„Én úgy látom, hogy az utóbbi években azonnali hatása ezeknek a fellépéseknek nincs. A reakció a kormány részéről elutasítás, de utána azért meggondolják magukat és esetleg egy kis változás megtörténhet” – kezdte Gáti.

Utalva a korábbi eljárásokra azt mondta, „be lehet törni ezekbe az épületekbe, el lehet vinni számítógépeket, meg lehet fenyegetni a vezetőket, azzal, hogy bajuk lesz, vagy pedig egyszerűen meg lehet velük beszélni azt, hogy meddig lehet elmenni”.

„Sajnos ma már a magyarországi tekintélyelvű kormány a nyugati stílű demokráciát nem folytatja, tehát itt most már arról van szó, hogy milyen alkut lehet megkötni a civil társadalommal” – hangsúlyozta Gáti a Hír TV-ben.

„Ez a levél például (az Orbánnak és a kormánynak címzett dokumentum-a szerk.) nem valamiféle liberális csoporttól, vagy liberális kutatóktól származik, hanem olyan konzervatív, szinte teljesen republikánus kutatók írták alá, akik ilyen, vagy olyan részekben esetleg támogatják is a magyar kormányt. Én például gazdasági kérdésekben kifejezetten konzervatívnak hívom saját magamat, úgy, hogy figyelembe kell venni, hogy a kritika, vagy az úgynevezett beavatkozás, az nem liberális, Soros György-féle összeesküvés, hanem az amerikai társadalomnak és a szakértőknek egy komoly csoportjától ered” – hívta rá fel a figyelmet a politológus.

Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy miért talál befogadásra az, hogy folyton egy ellenségképet épít fel és tár a társadalom elé az Orbán-kormány Gáti egy pszichológiai válasszal felelt: „kevesen vannak azok, akik elfogadják a kudarc létét, hogy ők maguk felelősek azért, ami történt. Valaki másra kell nekik hárítani azt”.

Kell egy mumus, most a Soros az, egy időben a Hillary Clinton volt, sőt én is néha megjelentem itt-ott

Egy korábbi kijelentésére is reagált, miszerint az Orbán-kormányt nem választáson kell megdönteni: „ezt a mondatot teljesen félremagyarázták akkor is, azóta is, most már lassan elfelejtik, de ha újra megemlítik, az engem egyáltalán nem zavar”.

A teljes beszélgetés: