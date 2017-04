Cáfol a szervező, nem kaptak repjegyet Sorostól

Cáfolja a CEU melletti tüntetés szervezője a habonyi médiabirodalom és a kormányközeli TV2 értesüléseit.

Andy Vajna filmügyi kormánybiztos csatornája és a Ripost arról számolt be, hogy Soros György repülőjegyeket osztogatott és buszokat indított annak érdekében, hogy minél többen legyenek az egyetem szimpatizánsai. A szervező azonban ezt cáfolta a Hír TV-nek.

hirdetés

hirdetés

„Hogy őszinte legyek, ezen csak nevetni tudok, ez egy annyira abszurd felvetés, hogy ezt bővebben nem is szeretném kommentálni. Se buszokkal, azt is olvastuk, hogy repülővel repültetnek embereket Magyarországra, hogy erre a tüntetésre eljöjjenek, ez teljesen abszurd. Az emberek önmagukat is meg tudják szervezni mindenféle külső hatás nélkül. Nem, ezt teljesen visszautasítjuk ezeket a vádaskodásokat, és nem is értjük. Tényleg, lássuk be, ha egy fontos ügy van, az emberek megszervezik önmagukat, veszik a fáradságot, és eljönnek akár vidékről is Budapestre. Igen, ez működik enélkül is, Soros György nélkül is” – szögezte le Mayer Dániel, a tüntetés egyik szervezője.