Buszbiznisz: az ellenzék szerint sántít, és hülyék vagy csalnak

Fő profilja szerint titkárnői és fordítói tevékenységet végző cégtől szerez be kétmilliárdért használt buszokat a BKV. Az ellenzék mutyit sejt az ügylet mögött, a Budapesti Közlekedési Vállalat szerint viszont a közbeszerzési pályázatra csak egy ajánlattevő jelentkezett.

Hibridbuszok róhatják Budapest útjait a jövőben – legalábbis egy, a napokban aláírt szerződés szerint, amelyet a BKV kötött egy, a szakmabeliek számára ismeretlen céggel. A Lektorna Kft. fő profilja ugyanis a titkárnői és fordítói tevékenység. A buszokból negyven darab érkezik a szerződés szerint, darabja több mint 46 millió forint.

hirdetés

„Van egy alcsútdobozi szála a BKV használtbusz-beszerzési tenderének” – mondja az Együtt budapesti elnöke. A párt szerint a szerződés több ponton is aggályos, például a gazdasági alkalmassági igazolásokat egy olyan cég adta ki, amelynek egyik munkatársa – az Együtt szerint – a miniszterelnökhöz köthető.

„Egy svájci cégnek a tulajdonosa önálló jogú vezetője miért lakik Alcsútdobozon? De ennél is érdekesebb, hogy egyébként miért áll be egy teljesen más tulajdonossal rendelkező magyar cég mögé, miért nem önállóan tett ajánlatot a BKV busztenderén? Én csak arra tudok gondolni, hogy az a környék különleges üzleti lehetőségeket jelent” – mondta Pataki Márton.

A Fidesz-frakció szóvivője szerint az Együtt állításának nincs valóságalapja. „Javaslom, hogy nyilvánvaló hazudozásba ne menjenek bele” – fogalmazott Halász János.

Mindegy, hogy milyen buszokat szerez be a BKV, azokkal az ellenzéknek mindig baja lesz – véli a főpolgármester. „Erről nem tudok magának mit mondani, fogalmam sincs, hogy az Együtt hol és mit kutakodik annak érdekében, hogy 1 százalékról 2-re tornázza fel magát. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehet akár igazuk is, én ezt a történetet nem ismerem. A BKV közbeszerzési eljárásaiba soha nem szoktam beavatkozni, de olyan tapasztalatom azért van, hogy ha valami nem új, akkor az a baj, ha nincs felújítva, akkor az a baj, aztán ha felújítják, az is baj, ha új van, az is baj, mert arról kiderül, hogy drága” – jegyezte meg Tarlós István.

A LMP újabb mutyit sejt a beszerzés hátterében. „Egy magánember szeretne vásárolni egy autót, és utána elmegy egy titkárnő-közvetítéssel foglalkozó céghez, és onnan kér ajánlatot, akkor nem nagyon lehet mást mondani, mint hogy az a magánember, az hülye. Akkor, hogyha egy állami cég vásárol buszokat és ezeket egy titkárnő-közvetítő cégtől rendeli meg, akkor két lehetőség van: az a cégvezető hülye vagy pedig csal” – jelentette ki Hadházy Ákos, a párt társelnöke.

hirdetés

A BKV vezetése nem nyilatkozott, közleményükben annyit írtak: a buszbeszerzésre nyílt közbeszerzési eljárást hirdettek meg, amelyre egyetlenegy ajánlattevő jelentkezett.