Bukás kontra nemzeti önbecsülés

Egyesek szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy elbukik az olimpiai kezdeményezés, mások úgy gondolják, már csak a nemzeti önbecsülés miatt is káros lenne egy elutasító népszavazás.

Nemzeti konszenzust rúgott fel a Momentum Mozgalom az olimpia elleni népszavazási aláírásgyűjtéssel – mondta Bencsik Gábor újságíró Magyarország élőben című műsorunkban. Soproni Tamás, a szervezet alelnöke viszont úgy véli: a Fidesz mulasztását törlesztik akkor, ha elegendő aláírást gyűjtenek a referendum kiírásához.

„Két célja van a kampányunknak: az egyik valóban az, hogy kérdezzünk meg mindenkit. Ez mulasztás a Fidesz részéről: nem történt meg, meg kellett volna, mi most ezt helyretesszük helyettük. A második álláspontunk pedig valóban az, hogy mi a népszavazási kampányban azt fogjuk képviselni, hogy ne rendezzen Budapest olimpiát. Azért ne rendezzen olimpiát, mert olyan hatalmas költségekkel járna, amelyeket még csak nem is számolt be sem a PwC-tanulmány, sem semmilyen kormányzati elemzés” – fogalmazott Soproni Tamás.

„Az olimpia nemzeti ügy, az volt 2015-ig folyamatosan, konszenzus volt, nem véletlenül írta alá Kovács László mint pártelnök, Medgyessy Péter mint miniszterelnökjelölt ezt a konszenzust. Önöknek sikerült felrobbantani, viszont szereztek népszerűséget” – reagált a kezdeményezők érveire Bencsik Gábor.

