Büdös és ihatatlan a víz a makói térségben

A régióban uniós és állami forrásból korszerűsítették az ivóvíz hálózatot. A több mint hárommilliárdos fejlesztésnek azonban két éve semmi eredménye. Az érintett települések polgármesterei hallgatnak.

„Büdös sárga, én nem szeretek így kamerába, de ihatatlan, ez a bajunk, az egész falunak. És nem isszuk. Nem isszuk, vesszük a boltba, ami még pénz. Tízezer forint vízdíjat fizetek, tízezer forintot, amellett veszem még üvegszámra az ivóvizet a boltba.”

Stábunk az önkormányzatnál hiába érdeklődött, a polgármester nem akar nyilatkozni.

A fejlesztés egyik kivitelezője szerint kevés volt a pénz. Hiába az eu konform hidroglóbusz vagy a felújított kezelőépületek, a vezetékeket már nem tudták lecserélni, a régi csövekben elburjánzott baktérium miatt pedig egy ideig még marad a sárga, koszos víz.

„Ezekre az objektív körülményekre kell most forrást szerezni, tartósan hálózatra engedhető legyen. Vagy tartósan tudják stabilan biztosítani, mind a kémiai, mind a biológiai feltételeket. Hiszen elvileg hálózatra lehetne már engedni, mint a nagyéri rendszert is volt a múlt évben, oda bizonyos kísérleti rendszerek már be vannak építve” – nyilatkozta a KEVIÉP Kft. ügyvezető igazgatója, Miklóssy Ferenc.

Makó térségében egyelőre tucatnyi település hiába várja a megoldást. Néhány falu még a régi hálózatból kapja az ellátást, ők a szerencsések. Pedig az itteni büdös víz ügyét, a miniszterelnökséget vezető miniszter is a szívén viseli.

„Újabb és újabb szűrőberendezésekre van szükség, a víz újabb és újabb tisztítását kell elérni. Ez azonban még nem vezetett eredményre. Született egy szakértői vizsgálat és újabb 900 millió forintra van szükség, amihez nyilván se Makónak, se Kiszombornak, sem az itteni településeknek nincs lehetősége, és az idő sürget bennünket, mert ha ezt az ügyet nem zárjuk le rövid időn belül, akkor 3,7 milliárdot vissza kell száz százalékban fizetni az Európai Uniónak” – közölte Lázár János.

A fejlesztési minisztérium saját becslése szerint országosan háromezer milliárd forintra lenne szükség a vízmű hálózat korszerűsítéshez.

„Ugye adtunk be támogatásra kérést, 6 településnek voltunk az elosztói. Beadtunk 35 millió forintigénylést és kaptunk 22 milliót. Viszont tavaly 22-re adtuk be és kaptunk hatmilliót. A keretösszeg, amit az állam szétoszt, az ugyanannyi, viszont egyre több az igény” – mondta a makói polgármester.

A hibák miatt Magyarországon az ivóvíz 20%-a elfolyik. A zöld szervezetek szerint lenne alternatív megoldás.

„Kisebb településeken, ahol nagyon szórtan helyezkednek el az épületek, ott léteznek szakszerű, egyedi szennyvíztisztítók, ami egy-egy háztartást el tud látni, az megtisztítja a vizet és utána otthagyja elszivárogni a kertben, ha úgy tetszik. Ha ilyenek épülnek ki ott, ahol még nincs csatornázás, akkor ez is hozzá tudna járulni ahhoz, hogy a vízmérleg javuljon” – mondta Kerpely Klára, a WWF Magyarország Alapítvány vizes élőhelyek és LIFE projektvezetője.

A vízközmű állapota országos probléma, a Dél- Alföld bizonyos részein viszont lassan életformát jelent a vízhiány. Hogy mikor kaphatnak iható vizet a makói térségben, arról csak ezután dönt a kormány. Éppen a héten kértek újabb egymilliárdot a helyzet rendezésére. Ha oda is ítélik a pénzt, onnantól még másfél évük lesz kijavítani a munkát.