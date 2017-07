Budapestre jön az UNESCO a Kopaszira tervezett toronyház miatt

Szeptemberben Budapesten tárgyal az UNESCO-val a kormány a Kopaszi gátra tervezett 120 méteres toronyház ügyében. Erről Csepreghy Nándor beszélt a Hír TV-nek.

A világszervezetnél azt mondják, az irodaház tönkretenné a világörökségi oltalom alatt álló budai látképet. A kancelláriaminiszter-helyettes szerint olyan ingatlan nem épülhet Budapesten, amelyre az UNESCO nemet mond.

hirdetés

„Személyesen tárgyaltam Párizsban az UNESCO világörökségi igazgatójával, és annak a levélváltásnak is részese voltam, amit Lázár miniszter úr és az igazgató asszony folytattak, ebben a miniszter úr kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a magyar kormány álláspontja szerint semmilyen olyan ingatlan nem épülhet meg, ami veszélyezteti a világörökségi védettségét a budai Várnak, ezért szeptember folyamán Budapestre érkezik egy UNESCO-delegáció, akik többek között a Fővárosi Önkormányzattal és a XI. kerületi önkormányzattal is tárgyalni fognak mint engedélyező hatóságokkal. De a kormány álláspontja a kérdésben, az az, hogy olyan beruházás nem épülhet meg, ami egy tárgyalást követően is az UNESCO véleménye szerint sérti a világörökségi védettséget” – fogalmazott Csepreghy Nándor.