Búcsúzóul kitüntették Colleen Bellt

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntette ki az Egyesült Államok nagykövetét Áder János államfő – a kitüntetést Szijjártó Péter adta át a távozó diplomatának.

Colleen Bell a búcsúbeszédben úgy fogalmazott: igyekezett megérteni és a lehető legjobban megismerni az országot annak érdekében, hogy jobb nagykövet lehessen. „Nagyon szerettem itt élni, Budapesten, találkozni a kormány tagjaival, a politikai élet résztvevőivel, de ugyanilyen nagy izgalommal töltött el az is, mikor meglátogattam a kisebb magyar városokat is, ez picit nosztalgikus is volt. Sok időt töltöttem el kisvárosokban, gyárakban, iskolákban, könyvtárakban, és sokat beszélgettem az ottani emberekkel. Ez segített abban, hogy jobban megismerjem, megértsem ezt az országot és jobb nagykövete lehessek az Amerikai Egyesült Államoknak itt, Magyarországon” – fogalmazott Colleen Bell.

