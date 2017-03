Brüsszelig megy a Mahir

Brüsszelig megy a Lex Mahir miatt a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó cég jogi képviselője.

Magyar György a Hír TV-nek azt mondta, április elejéig az Európai Bizottság illetékesei elé tárják a közterületi reklámpiac szűkítéséről szóló törvénnyel kapcsolatos jogi véleményüket. Ezt egyébként a kormány tavaly módosította, de a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletet még nem hirdették ki.

A jogszabály-tervezet szerint a jövőben csak önkormányzatnak lehet hirdetőoszlopa, magáncégnek nem, a gazdasági és a politikai hirdetések pedig megszűnnének. Az ügyvéd azt is mondta, ha a rendelet mégis hatályba lépne, a strasbourgi bíróságig is elmennek.

„Arra is felhatalmazást kaptunk a Mahir Ciyposter Kft.-től, hogy amennyiben ez a rendelet mégis hatályba lépne, akkor az ezzel kapcsolatos aggályok miatt forduljunk a strasbourgi bírósághoz és adjunk be beadványt az Alkotmánybírósághoz. Ha pedig valóban fel akarják mondani azokat a szerződéseket, amelyeket korábban megkötöttünk a reklámfelületek hasznosításával összefüggésben, akkor megint bírósághoz kell fordulnunk és a bírósági eljárás kimenetelét pedig már ismerjük, hiszen ezt a pert megnyertük és innen fakad az is, hogy a Fővárosi Közgyűlés ki kell fizetnie azokat a károkat, a Mahir Ciyposter Kft.-nek, amelyeket a dúvad magatartásával okozott” – mondta Magyar György.

