Brüsszelben mindenki a CEU mellett áll

A kutatás és az oktatás szabadsága olyan európai érték, amelyet minden tagállamban tiszteletben kell tartani – ezt mondta a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt német politikusa. Brüsszelben, az Európai Parlamentben rendeztek fórumot a Közép-európai Egyetem jövőjéről, Michael Ignatieff rektor kijelentette: tovább küzdenek azért, hogy Budapesten maradhassanak. Orbán Viktort holnap várják Brüsszelben a CEU ügyében.

Megtöltötték az érdeklődők az Európai Parlament egyik termét, ahol a CEU rektora tartott fórumot öt európai parlamenti párt képviselőjével. A Fidesz pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a képviselője alapvető európai értékekről beszélt a magyar egyetemmel összefüggésben. Sabine Verheyen néppárti képviselő szerint ezek az értékek közösek a tagállamokban: a sokféleség, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság és a szolidaritás. „Ezek a közös értékek magukba foglalják az oktatás szabadságát, és ebből nem lehet engedni. Azt gondolom, hogy az összes politikai párt ebben a házban kiáll ezekért az alapvető értékekért, a kutatás és az oktatás szabadságáért” – szögezte le a politikus.

A többi politikai párt is határozottan elítélte a magyar kormány fellépését, amely a CEU működésének ellehetetlenítéséhez vezet. Gabi Zimmer, az Egységes Európai Baloldal frakcióvezetője úgy látta, hogy a szerdai vita a plenáris ülésen, amelyen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is, nagyon jó lehetőség az összes politikai csoport számára, hogy világossá tegyük: elfogadhatatlan, hogy 1942 óta első alkalommal Európában bezárnak egy egyetemet.

A rendezvényen a CEU rektora arról beszélt: a magyar kormány túszul ejtette az egyetemet, ami elfogadhatatlan. Michael Ignatieff segítséget vár Brüsszeltől. „Reméljük, hogy Európa is megérti ezt és azt is, hogy reagálnak majd, mert a tudományos szabadság elleni támadás egyben támadás az intézményi Európa alapértékei ellen is. De ezt majd rábízzuk Timmermans biztos úrra, a bizottságra, hogy tegyék, amit tenniük kell, majd ők megtalálják a megfelelő megoldást. De szükségünk van segítségre Európától, szükségem van a támogatásukra, mert a szép szavak ideje lejárt, és megkezdődött a tettek ideje.”

A rektor kijelentette, semmiképpen sem fogják bezárni a budapesti egyetemet, és máshova sem költöztetik az intézményt.