Bővül a lombikbébiprogram

A lombikeljárások gyógyszereinek tb-támogatása a jelenlegi 70 százalékról 90 százalékra emelkedik.

Az október elsejétől hatályos kormányrendelet szerint, ha öt teljes meddőségi beavatkozásból egy eredményes volt, akkor a következő gyermekek esetében is további négy-négy kezelés vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére. A lombikeljárásokhoz kapcsolódó gyógyszerek tb-támogatása a jelenlegi 70 százalékról 90 százalékra emelkedik, míg a magánellátóknál az orvosok egységesen 55 százalékos tb-támogatással írhatnak fel gyógykészítményeket.

hirdetés

„Pluszpénzt, nem is tudom most pontosan, azt hiszem, másfél milliárd forintot adunk arra, hogy több beavatkozásra lehessen lehetőség és többször is lehessen próbálkozni, illetve a megmaradó beavatkozásokat, ha az első gyermek sikerült, akkor a további gyermek megszületéséhez is fel lehessen használni, ahogy ígértük, bővítettük a programot” – nyilatkozta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.