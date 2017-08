Bővítik a lombikprogram finanszírozási körét

Balog Zoltán hangsúlyozta, hogy az ezekhez kapcsolódó gyógyszertámogatás is emelkedni fog. Ugyanakkor a lombikbébiprogram szabályozására a kormány várja az egyházi javaslatokat – ezt már Semjén Zsolt mondta tegnap a Hír TV-nek. A kormányfőhelyettes emellett keményen bírálta a program 70 százalékát végző Kaáli Intézetet.

A változtatás után a készítmények 90 százalékát állja a társadalombiztosítás, és az első öt lombikeljárás sikere után a következő gyermekek esetében is négy-négy alkalommal támogatja a beavatkozást az állam.

Várják az egyházi javaslatokat

A lombikprogram kapcsán Semjén Zsolt tegnap úgy nyilatkozott, várja a kormány Veres András püspök javaslatát egy olyan szabályozásra, mely az egyház tanításainak is megfelel, illetve orvosi-biológiai szempontból is működik. Semjén Zsolt „horror kategóriának” nevezte azt, ami a be nem ültetett embriókkal történik világszerte.

A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: a magánbiznisz helyett az állami kontroll világába kell áthelyezni ezeket az eljárásokat, és ezt néhány éven belül meg is lehet szervezni. „Miután a Kaáli Intézetben nem ültetnek be minden magzatot a méhbe, fölmerül a kérdés, hogy mi történik azokkal a megfogant emberi életekkel, amelyeket nem ültetnek be anyaméhbe.”

A Kaáli Intézet közölte: a törvény világosan fogalmaz. A betegek kérhetik, hogy embrióikat későbbi felhasználás céljából lefagyasszák, azt más meddő párnak vagy egy arra jogosult intézetnek felajánlják kutatási célra. Kérhetik ugyan embrióik megsemmisítését is, de ilyen még nem fordult elő. Embriókkal nem kereskedhetnek a Kaáli Intézeten keresztül, és nem is dobják ki őket – tette hozzá az intézetalapító professzor. Ilyen eset pont egy állami intézetben fordult csak elő, amikor több mint tíz évvel ezelőtt nem szerezték be a fagyasztáshoz szükséges hűtőt.