Bőven akadt dolguk a rendőröknek, a tűzoltók sem unatkoztak

A rendőröknek jellemzően garázdaság és verekedés miatt kellett intézkedniük, de ittas vezető is volt bőven az utakon országszerte szilveszter éjjelén. Pirotechnikai eszköz 17 esetben okozott sérülést, köztük Vácott egy hatéves kisfiú súlyosan megsérült.

Országszerte 330 embert láttak el a mentők alkoholmérgezés miatt, közülük több mint ötvenen fiatalkorúak voltak – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az állami televízióban vasárnap reggel. A rendőröknek jellemzően garázdaság és verekedés miatt kellett intézkedniük, de ittas vezető is volt bőven az utakon. Az éjjel három ember sérült meg pirotechnikai eszköztől szilveszter éjszaka, köztük Vácott egy hatéves kisfiú súlyosan.

„Az országban az elmúlt 24 órában halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt, kollégáink 32 személyi sérüléssel járó balesetnél intézkedtek – tájékoztatott az ORFK szóvivője, hozzátéve: a szolgálatot ellátó állomány 102 személyt fogott el, 132 főt állítottak elő, ittas vezetés miatt pedig nyolc személlyel szemben intézkedtek. Az éjszaka folyamán pirotechnikai termékkel történt szabálysértés miatt 18 esetben indult eljárás. Vácott egy családi ház udvarán egy hatéves kisfiú kezében robbant fel egy pirotechnikai eszköz tegnap este, a gyerek keze olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba vitték. A magyar-szerb határszakaszon az elmúlt 24 órában 143 fő szándékozott illegálisan bejutni Magyarország területére” – emelte ki Pap Judit.

A tűzoltók sem unatkoztak az év utolsó napján, hiszen harminc alkalommal riasztották őket csak tűzijátékok miatt – közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A legtöbb esetben fenyők és tuják gyulladtak meg. Négy alkalommal egy-egy épület teteje is égett, de volt olyan is, hogy az ereszcsatornában felgyülemlett levelek kaptak lángra a pirotechnikai terméktől. Két esetben az erkélyre beeső tűzijáték okozott tüzet. Halásztelken 200 négyzetméteren égett a növényzet. Volt járulékos vonulásai is a lánglovagoknak, Ungán egy, a tűzijátékoktól megrémül kutya szorult az udvaron található két melléképület közé, őt kellett menteniük a falak megbontásával.

