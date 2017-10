Botkát elutasították, dúl a plakátháború, Mészáros visszavonul

Botka elutasított ajánlata, újabb szakaszába lépett a plakátháború, visszavonuló felcsúti polgármester és parttalan gátvita a Fővárosi Közgyűlésben – heti összefoglaló.

Borotvaél

A listás helyek felének a felajánlásával csábítaná együttműködésre a kisebb pártokat az MSZP. Botka László ajánlatára eddig nemet mondtak a baloldali törpepártok, miközben a szocialisták támogatottsága egy közvélemény-kutatás szerint történelmi mélypontra süllyedt. Egyesek már Botka bukásáról értekeznek a balliberális holdudvarban.

Plakátháború

Elrendelték a Jobbik plakátjainak eltávolítását a megyei kormányhivatalok a plakáttörvény megsértésére hivatkozva. A párt jogsértőnek tartja az eljárásokat és azzal érvel, hogy a hirdetési felületeket időközben megvette, így azokra a plakáttörvény előírásai nem vonatkoznak. A kormányhivatalok nekimentek Simicska Lajos reklámcégeinek is, amiért sorozatban közzéteszik egy magánszemély kormányellenes üzeneteit. A nagyvállalkozó végül közleményben jelezte, hogy cégei nem tesznek közzé politikai reklámokat. A plakátháború kapcsán Vona Gábor is megszólalt.

Árnyék

Nem indul újra a polgármesteri székért Mészáros Lőrinc. A felcsúti polgármester a Hír Televíziónak azt mondta: bízik a fiatalokban és reméli, hogy megoldódik utódlása. Arról is beszélt riporterünknek Orbán Viktor barátja, hogy támogatói érdekében titkolózik a tao-pénzekről. Jelezte, csak akkor mutatják be a felcsúti fociakadémia elszámolását, ha a Kúria is erre kötelezi őket.

Védgát

Nem támogatta a Fővárosi közgyűlés a Lányi András filozófus által javasolt Római parti védmű-koncepciót. Helyette a kormánypárti többség az eddigi, Duna-parti nyomvonalat erősítette meg. A teremben, a Városházán előtt és a Római-partnál is demonstráltak. Az ellenzék népszavazást akar, erről a Kúria dönt majd.

... és még

Egyetértésre jutott nyolc ellenzéki párt az Agórán – kész az indítvány az új és igazságos választási rendszerről. Elsöprő többséggel Wladár Sándort választották az úszószövetség elnökévé. Jogerősen is felmentette a bíróság Szilvásy Györgyéket az úgynevezett kémperben. Garantáljuk, hogy Ukrajnának fájni fog – üzente Kijevnek a magyar külügyminiszter, miután az ukrán elnök aláírta az oktatási törvényt. A kormány jogértelmezése szerint kedden megszűnt a kötelező uniós menekültkvóta. Mégis lemondott az őcsényi polgármester, miután településén komoly botrányt okozott néhány menekült megvendégelése. Megjelent az első reklámszpot a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció népszerűsítésére. Az anya 18, az apa 14 évet kapott annak a gyöngyösi kislánynak az ügyében, akit szülei halálra éheztettek. Ezúttal egy malmot vásárolhat Mészáros Lőrinc. Enyhítettek Hagyó Miklós ítéletén.