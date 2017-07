Botkáról kérdezte telefonon a szegedieket a Fidesz

Helyi konzultációval kampányol a Fidesz a szocialisták miniszterelnök-jelöltje ellen.

A kormánypárt telefonon kérdezett meg a szegedieket arról, hogy szerintük Botka Lászlónak tisztáznia kell-e a vagyoni helyzetét. A 70 ezer hívásra mindössze nyolcezer válasz érkezett, de abban a nyolcezerben elsöprő többséggel nyertek igenek. A Fidesz drága karórát és terepjárót kér számon az MSZP-s politikuson, aki egyik tárgyat sem tüntette fel vagyonnyilatkozatában.

„Arra kérjük Botka Lászlót, hogy válaszoljon a szegediek kedvéért, immár nemcsak a Fidesz–KDNP kedvéért, hanem a szegediek kedvéért, hogy honnan van pénze luxusutazásokra, luxusterepjáróra, és luxuskarórákra. Botka Lászlóról folyamatosan derül ki, hogy több dolgot is megpróbált eltitkolni a közvélemény elől, és hogy ő maga is a milliárdosok életét éli, illetve jó lenne most a legújabb ügyek fejleményében arról is beszámolnia, hogy van-e netán összefüggés az ő vagyonosodása, és a Czeglédy Csaba által irányított bűnszervezet között” – közölte Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő sajtótjákoztatóján.