Botka: „Nincs olyan, hogy közös jelöltek és külön lista”

Az MSZP kormányfőjelöltje továbbra is az ellenzéki összefogást sürgeti, ám olyanokat nem lát szívesen, akiknek a politikai túlélés a lényeg.

Minden Orbán-rezsimet leváltani akaró demokrata csatlakozhat a szombaton meghirdetett értékközösséghez – ezt mondta a szocialisták miniszterelnök-jelöltje mai sajtótájékoztatóján. Botka László szerint Orbán Viktort és kormányát csak úgy lehet legyőzni a 2018-as választásokon, ha az ellenzéki pártok összefognak, és mind a 106 egyéni körzetben közös jelöltet és listát állítanak.

„Az elejétől kezdve azt hangsúlyoztam, hogy minden demokrata összefogására szükség van az Orbán-rezsim leváltásához. Egyértelmű, hogy ebben a választási rendszerben mind a 106 egyéni választókörzetben közös jelöltet és közös listát is kell állítani” – jelentette ki Botka, aki azt is egyértelművé tette, ebben a választási rendszerben „nincs olyan, hogy az egyéni körzetekben közös jelöltek vannak és külön lista”. A szegedi polgármester abban is bízik, hogy sikerült szombaton lefektetni egy olyan értékközösségnek az alapjait, amelyhez a következő hetekben, hónapokban csatlakozhat mindenki, akinek valóban az Orbán-rendszer leváltása a lényeg, „és nem a saját politikai túlélése”.