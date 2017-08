Botka nem tud mit kezdeni Vadai nyílt levelével

A DK alelnöke egy nappal korábban keményen nekiment az MSZP-elnöknek, és azt hangsúlyozta, Gyurcsány Ferenc nélkül nincs Demokratikus Koalíció, ahogy baloldali választási együttműködés sem.

A szocialisták miniszterelnök-jelöltje most a Trump-féle Twitter-politizáláshoz hasonlította az üzengetést.

hirdetés

– A szocialista párt hajlandó lesz-e lenyelni a Gyurcsány Ferenc nevű békát, és lesz-e DK–MSZP koalíció?

– Meglepődve tapasztalom, hogy Donald Trump amerikai elnök Twitter-politizálásának magyarországi követői vannak. Nálunk nem ilyen Twitter-üzeneteknek van divatja néhányak részéről, hanem sajtóban elküldött leveleknek. Az én álláspontom teljesen egyértelmű, én a győzelem stratégiáját hirdettem meg, ami arra alapul, hogy egy új baloldali programmal teljes egységet kell létrehozni a demokratikus oldalon, mind a 106 egyéni választókörzetben közös jelöltet kell indítani, és közös országos listára is szükség van. Ebben, természetesen, mint ahogy nagyon sokszor elmondtam, számítunk a Demokratikus Koalícióra, a Demokratikus Koalíció tagjaira és a szimpatizánsaira. Hogy egy székely mondást idézzek, szólni fogok, ha ebben változás lesz – nyilatkozat a szocialisták miniszterelnök-jelöltje.

Mint arról beszámoltunk, szerdán Vadai Ágnes nyílt levelében azt is megüzente Botka Lászlónak, hogyha Gyurcsány Ferenc DK-elnököt nem veszik be az összefogásba, az MSZP ellen is elindulnának mindenhol.

hirdetés

Facebook-üzengetéssel nem jutnak semmire az ellenzéki pártok, a 2018-as választások pedig nem arról szólnak, hogy ki jut be, vagy ki nem a parlamentbe, hanem arról, hogy a Jobbik által is nehezített pályán a baloldal le tudja-e győzni a Fideszt, vagy sem – mondta Newsroom című műsorunkban Harangozó Tamás szocialista képviselő. Bővebben >>>