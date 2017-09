Botka nélkül tárgyalnak, Gyurcsány hajthatatlan

Botka László nélkül látnak neki a szocialisták a Demokratikus Koalíció megpuhításának. Gyurcsány Ferenc egyelőre hajthatatlan, a volt miniszterelnök ragaszkodik a listás helyhez.

Szakszervezeti vezetőkkel és civilekkel egyeztettek az oktatás jövőjéről az MSZP meghatározó politikusai. A szocialisták miniszterelnök-jelöltjét elkísérte a megbeszélésre Hiller István volt szakminiszter és Molnár Gyula, a párt elnöke is. A sajtó mégis a balliberális pártoknak tett hétfői ajánlatáról faggatta Botka Lászlót. A politikus közös listát szorgalmaz, amelyen a helyek felét az MSZP kapná. A listás helyek másik felén a Demokratikus Koalíció, az LMP, a Momentum, az Együtt, a Párbeszéd és a Liberális Párt osztozna.

Botka László szerint a baloldali pártoknak csak közösen van esélyük megbuktatni Orbán Viktort. „Én arra kértem a megszólított hat pártot, hogy ne kapkodjanak, a magyarok többsége kormányváltást akar. Sőt a magyarok többsége összefogást és szövetséget akar. Nem lehet a választói akarat ellenében politizálni. Ki fog derülni, hogy ki az, aki csak szövegel az Orbán-rezsim leváltásáról, és ki az, aki komolyan gondolja. Nem velem állnak vitában ezek a megnyilatkozások, hanem a választói akarattal” – mondta a miniszterelnök-jelölt.

A kemény dió továbbra is Gyurcsány Ferenc pártja. Az elmúlt hónapok üzengetései miatt a DK-val Botka László nélkül kezd egyeztetni az MSZP.

„Tárgyalunk, el kell oszlatni azokat a tévhiteket, hogy diktálni szeretnénk. Elmondtuk, hogy a tárgyalódelegáció Hiller István és jómagam, és ezt erősíti bizonyos pillanatokban Botka László amikor erre szükség van, de arról beszéltünk, hogy az elmúlt hónapok eseményeire, az elsimító beszélgetést ketten tartjuk meg a DK-nál. Valóban ez a politikai döntésünk” – fejtette ki Molnár Gyula, az MSZP elnöke.

A szocialisták egyelőre hallani sem akarnak arról, hogy Gyurcsány Ferenc rajta legyen a közös listán. A Demokratikus Koalíció tagjai viszont csak akkor mennek bele a közös listába, ha azon a volt miniszterelnök neve is szerepel.

„Én listán indulni fogok, azt, hogy egyéniben, azt majd a pártom eldönti” – Gyurcsány Ferenc a balassagyarmati fóruma előtt egyértelművé tette, miről tárgyal a szocialistákkal és miről nem. Az MSZP a volt miniszterelnöknek Budapest XV. kerületét kínálta fel, ahol a Demokratikus Koalíció adja a polgármestert 2014 óta.

„Abban mindenki egyetért, hogy a 106 egyéniben állapodjanak meg. Akkor állapodjunk meg aztán, hogy másban is meg tudunk állapodni. Hogy van-e közös lista vagy nincs, példának okáért, amely így is úgy is meg fogja többszörözni a mandátumai számát az másodlagos kérdés” – tette hozzá a DK elnöke.

Az MSZP vezetői egy hónap alatt lezárnák az alkudozást a választási együttműködésről.