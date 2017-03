Botka: Megbűnhődtünk a hibákért

Levonták a következtetéseket a múltban elkövetett hibákból és meg is bűnhődtek érte, mondta Botka László Egyenesen Kálmán Olgával című műsorunkban csütörtökön. A szocialista politikus bocsánatot kért a csalódott választóktól és nem érzi úgy, hogy ezzel „szemen köpte saját pártját”.

Egy program, amely megfelelő, európai demokratikus választ ad arra, hogy hogyan lehet közösen megteremteni egy élhetőbb Magyarországot – ezzel győzné meg Botka László az embereket, hogy szavazzanak pártjára, és rá. „Magyarország legnagyobb baja ma, hogy igazságtalanság van, és az igazságtalanság szegénységet szül, hiszen a kormány minden döntésében a legmagasabb jövedelmű, szűk rétegnek kedvez az igazságtalan egykulcsos adó-rendszerével, a családtámogatási rendszerével, akár mondhatnám a lakástámogatási rendszert is, miközben a magyar lakosság döntő része egyre nehezebben él, a középosztályról csak politikai szlogenek hangzanak el, de lényegében már alig van középosztály Magyarországon” – jelentette ki a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje a Hír TV-ben. – És ezt az igazságtalanságot érzik az emberek, és azt látom és érzékelem, hogy várnak egy olyan demokratikus, kormányzóképes alternatívát, amelyet, hogy ha megtisztelnek bizalmukkal, akkor ezen közös erővel tudunk változtatni, fejtette ki.



„15 éve vagyok Szeged város polgármestere, és megnyertem minden választást, tehát én azt gondolom, hogy szoktam hallani én is azokat a nagyon jó szándékú, de meglehetősen megalapozatlan várakozásokat, hogy a következő egy évben jönnek még senki által nem ismert, tiszta kezű, tiszta múltú, tiszta jelenű fiatalok, vagy bármilyen új politikusok: akikre majd rá lehet bízni az országnak a kormányzását, ilyen nincsen” – szögezte le Botka László.



Úgy vélte, ahhoz, hogy valaki el tudjon látni egy politikai feladatot, ahhoz tapasztalatra van szükség, amit tanulni kell. Mint mondta, végig kell mennie az embereknek a ranglétrán – példának a Nyugat-európai demokráciákat hozta fel a politikus televíziónkban. „Valaki elkezdi a helyi politikában, aztán az országos politikában, és aztán majd kiderül, hogy hova tud tovább lépni” – fogalmazott.



A múltat tisztázandó kiemelte: soha nem töltött be kormányzati szerepet, Szeged országgyűlési képviselőjeként és polgármestereként tagja volt a magyar országgyűlésnek, 2010 előtt kormánypárti frakcióknak. Mindezek mellett Botka úgy véli, a politikusoktól nem lehet elvitatni azt a jogot, vagy „adott esetben kötelességet”, hogy azt mondja, hogy a „jövőre vonatkozóan már mást képzel, mint egyébként 10-15 évvel ezelőtt az ő pártja képviselt”.



„A világ is változik körülöttünk, ma már Magyarországon 2017-ben, 2018-ban műs típusú, más jellegű, súlyos társadalmi problémák vannak, a 10-15 évvel ezelőtti politikai megoldások egészen biztos, hogy nem működnek, én megtettem egyébként a februári évértékelő beszédemben, hogy bocsánatot kértem mindazoktól a sok százezer szavazótól, akik a 2010 előtti kormányzás miatt – mert úgy érezték, hogy nem képviseli a baloldal az ő érdekeiket –, elfordultak tőlünk” – mondta. – Engem most az érdekel, hogy hogyan lehet ezeket a választókat újra megszólítani.



Műsorvezetői kérdése, miszerint „nem köpi-e szemen a saját pártját”, azt felelte: nagyon sok gratulációt kapott az évértékelőt követően, szocialista párttagoktól is.

Levontuk a következtetéseket a hibákból, meg is bűnhődtünk érte





A beszélgetésben kitért arra is, „Tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok” címmel országos kampányba kezd az MSZP, „végre a mi szavaink azt fogják jelenteni, amit valóban jelentnek mindenki számára”.

A teljes beszélgetés: