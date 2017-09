Botka helyrehozná, amit az elmúlt 16 évben elrontottak

Kormányváltó szövetséget hirdetett Botka László a szocialisták választmánya előtt.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje ugyan konkrét partnereket nem sorolt fel, de bemutatta a párt programján dolgozó szakembereket, akik között az Együtt és a Liberálisok politikusai is ott voltak.

Üzent viszont Gyurcsány Ferencnek, aki szerinte inkább saját politikai szempontjait nézi a kormányváltás helyett.

Botka László egyúttal választási programot is hirdetett, több pénzt szánna az egészségügyre és az oktatásra, és ismét elhangzott, hogy ezért a gazdagok fizessenek. A szocialisták kormányfőjelöltje a bizonytalanokat szólítaná meg.

Mi itt a baloldalon a kiábrándultakat, a csalódottakat, az elégedetleneket képviseljük. Akik kétszer is csalódtak az elmúlt majdnem tizenhat évben, akik elvesztegetett időnek tartják a maguk és az ország életében azt az esélyt, amit a 2010 előtti és utáni kormányok eljátszottak. Akik azért szavaztak a Fideszre, mert a szívükre hallgattak, és azért akarnak most kormányváltást, mert megszakad a szívük, hogy mivé lett ez az ország. Itt és most ünnepélyesen ígérem, hogy helyrehozzuk mindazt, amit az elmúlt tizenhat évben a politikusok elrontottak” – jelentette ki Botka.