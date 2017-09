Botka a társaira sem hallgat

Hiába kérték programja átgondolására a párt hétvégi választmányi ülésén, az MSZP miniszterelnök-jelöltje a párttársaira sem hallgat.

A Magyar Nemzet úgy tudja, az ülés zárt részében az egyik korábbi pártelnök megkérte a pártot vezető Molnár Gyulát, kezdjen tárgyalni a baloldal többi szereplőjével, ám Botka László nyilvános beszédében továbbra is elhatárolódik attól, hogy bárkivel összefogjon, holott ez eddig csak szavazatvesztést hozott az MSZP-nek. Korábban szemtől szemben nem bírálták emiatt párttársai, most azonban udvarias és kevésbé visszafogott kritikát is kapott – írja a lap.

