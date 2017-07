Bősz: Kenyéradó kézbe harap a kormány

Egyfajta társadalmi vitát, hidegháborút akar elérni a legújabb Soros-plakátokkal a kormány. Ezt a Liberálisok ügyvivője mondta a Hír TV reggeli műsorában.

Bősz Anett szerint a plakátok szembenállást generálnak a kormánypárti, illetve a kormányellenes szavazók között. A politikus emlékeztetett: a Fidesz a mostani ciklusban 15-20 milliárd forintot költött az adófizetők pénzéből a különböző kampányokra, amit akár a szuperkórházra, vagy a KLIK tartozására is fordíthatott volna.

hirdetés

„Világosan látszódik az, hogy itt a plakátoknak a célja gyakorlatilag évek óta csak az, hogy valamifajta nagyon markáns vonalat húzzon a kormánypárti, illetve a kormánnyal szemben álló szavazók, társadalmi csoportok között. Ez a plakát ez teljesen nyilvánvaló, ennek semmiféle egyéb üzenete nincs, azt gondolom, hogy itt kiszemeltek egyetlen egy embert, aki megjegyzem olyan szinten segédkezett a korai Fidesznek a talpra állásában, ahogyan gyakorlatilag szinte senki más, tehát itt van ennek talán egy emberi vonulata is, hogy egy olyan ember kezébe harap most bele a kormány, aki nélkül ők talán nem is léteznének” – véli a politikus.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

hirdetés