Börtönbe is kerülhet a BKK-t meghekkelő fiatal

Akár egy évre is börtönbe kerülhet az a fiatal, aki jelezte a hibát a BKK online jegyrendszerében. A Hír TV Egyenesen című műsorában egy internetes szakjogász azt mondta, hiba volt, hogy a fiatal nyilvánosságra hozta a rendszer hiányosságait. Ormós Zoltán szerint ilyenkor jobb, ha ezt csak az érintett céggel közlik. Ugyanakkor az ügyvéd szerint egy ilyen szintű rendszerfeltörésnél nem lehet nagy károkat okozni.

„Ezeket screen bunnynak hívják, az IT világában ők elég kisstílű támadásokkal próbálják megtalálni a rendszerhibákat, ott belépni, betörni és valamit csinálni. Nem ők az igazi komoly hackerek, nem ők tudnak igazi károkat okozni egy cégnek. Azok az igazi hackerek, akiről nem is tudják, hogy bent voltak a rendszerben, mert azokat a nyomokat is elfedik, mint egy jó széftermi betörésénél, hogy nem tudni, kik mentek be, és kik vitték el azokat a dolgokat” – emlékeztetett a szakember.