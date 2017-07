Bomba ajánlat: sokan ráharaptak, aztán ráfaragtak

A piaci ár feléért, 6-8 millió forintért hirdetett eladásra ingatlanokat egy cég. A bomba ajánlatra sokan ráharaptak, azonban a tényleges adásvétel a Hír TV által megismert esetekben nem történt meg. Előtte azonban a vállalkozás előleg és közvetítői díj címén beszedett ügyfeleitől több mint félmillió forintot. A pórul járt kuncsaftok szerint csalással kopasztották meg őket, a cég viszont állítja, ők mindenben törvényesen jártak el.

Tégla építésű lakás 5 és fél millióért, egy panel 8 millió forintért a 4. kerületben. Ilyen olcsó ajánlatokkal fogadja látogatóit a Profit Management ingatlanközvetítő oldal. A lakásokhoz a honlap szerint azért lehet akár 30-50 százalékkal a piaci ár alatt hozzájutni, mert többségük banki visszavett ingatlan: végrehajtás vagy árverés alatt állnak.

Fogyasztóvédelmi műsorunkat megkereső István is itt akadt rá egy bomba ajánlatra. „Nagyon készségesen fogadtak minket, felvették az adatainkat, elmondtuk, hogy legalább 60 négyzetméteres lakást szeretnénk, ez a minimum, ez alá nem szeretnénk menni. Ismerjük az ingatlanok méretét. Tehát 60 négyzetméter, 10 millió forintig” – fogalmazott a Panaszkönyvnek Ruzsa István.

A cég megbízási szerződést kötött Istvánékkal, és bekért tőlük közvetítői díj címén 635 ezer forintot. Ez kvázi előlegként is szolgált leendő otthonukhoz. A cég ezért cserébe vállalta, hogy átküldi nekik a kívánságaiknak megfelelő, értékesítésre szánt ingatlanok listáját, majd ha a család választott közülük, összehozzák őket a bankkal, és vállalnak minden ügyintézést. Csakhogy a család hiába választotta ki a nekik tetsző lakást, a bank nem jelentkezett.

– Felvette a bank a kapcsolatot?

– Nem vette fel senki a kapcsolatot.

Az Istvánéknak ajánlott ingatlanok jelzálogjogosultja a K&H Bank. A pénzintézet Istvánéknak és a Panaszkönyvnek is azt állította: azért nem jelentkeztek, mert nem tudták, hogy az ingatlanaikat kiközvetítik. A Profit Management Kft.-vel ugyanis sem most, sem korábban nem volt szerződéses kapcsolatuk. Jogi lépést viszont nem tudnak tenni a megkérdőjelezhető ügylet miatt.

Nem stimmeltek a kiküldött ingatlanlisták egyéb paraméterei sem. Hibás, beazonosíthatatlan címek és nem létező ingatlanok is szerepelnek rajta. Miután István többször is ingerült hangnemben kérte számon ezt a cég ügyintézőin, egyik napról a másikra szerződést bontottak vele. Ő jól járt, mert a pénzét is visszakapta. Viszont feltehetően sokan lehetnek olyanok, akik nem reklamáltak, és még mindig várják, hátha egyszer jelentkezik a bank.

Az interneten már több csoport is szerveződött a feltételezett károsultakból. A cég szerint viszont nem jogsértő a tevékenységük. A Hír TV-nek küldött levelükben banktitokra hivatkozva azt sem árulták el, hogy milyen pénzintézetekkel állnak kapcsolatban, és azt sem, honnan és hogyan szerzik az ingatlanlistákat. Azt viszont kiemelték, hogy állítólagos partnereik ingatlan listáiért nem tudnak felelősséget vállalni, amelyet szerződéseikben ki is emelnek.

A Hír TV által megkérdezett ingatlanjogász szerint a szerződés profin összerakott, lényegében támadhatatlan és a céget védi. „Fennállhat az alapos gyanúja annak, hogy a cég csak azért jött létre, vagy legalábbis az utóbbi időben végzett cselekvése kizárólag azt a célt szolgálja, hogy másokat tévedésbe ejtsen és ezáltal kárt okozzon. A kár mértéke egyénenként a beszedett megbízási díj” – emelte ki Nagy Zoltán ingatlanjogász.

Polgári úton pedig fizetéses meghagyásos eljárást indíthatnak a károsultak, hiszen fantom lakásokhoz vezető ingatlanlisták hibás teljesítésnek minősülnek. Az, hogy itt ténylegesen szabálytalanság történt 100 százalékosan csak a bíróságon lehetne bizonyítani, amennyiben a károsultak perre mennek az igazukért.