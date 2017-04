Boltadót vezethet be a kormány

Újabb változat került nyilvánosságra a kereskedelmi láncokat megregulázó törvénytervezetről.

Az egy hónapja kiszivárgott tervekhez képest az Index most úgy tudja: a kormány bevezetné a boltadót. Ennek értelmében ha egy üzlet nem vesz fel elég embert, akkor minden fel nem vett dolgozó után 64 200 forintot kellene befizetnie az államkasszába. Ha a most kiszivárgott formában valósul meg a kormány terve, akkor az új, trükkös adó mellett bevezetnék a parkolási adót, betiltanák a reklámújságokat, maximalizálnák a reklámköltéseket, és megpróbálnák ellehetetleníteni a vasárnapi nyitvatartást is. Az élelmiszerbotrány miatt pedig arra köteleznék a gyártókat, írják rá a csomagolásra, ha más van a termékben.

