BKK-botrány: Bocsánatot kért a T-Systems

A cég a hibát feltáró, és ezért letartóztatott fiatalemberrel akár együtt is működne, ha a nyomozás tisztázza.

Bocsánatot kért a budapestiektől a T-Systems és a BKK vezérigazgatója is az online értékesítési jegyrendszer miatt kialakult botrányért. Kaszás Zoltán első alkalommal ismerte el, hogy a BKK-nak fejlesztett programjuk több ponton is korszerűtlen, közben Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezetője felszólította a fejlesztőket, hogy minden szükséges adatot adjanak át a Tarlós István által indított vizsgálat elkészítéséhez. A T-systems vezetője a rendszer egyik hibáját feltáró fiatal esetéről szólva azt is belengette, hogy együttműködnének az etikus hekkerrel, ha a nyomozás tényleg tisztázza.

hirdetés