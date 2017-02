Biztonságban van a Zsolnay

Négy nagy értékű pécsi ingatlanra jegyezte be a Zsolnay-gyár többségi, szír tulajdonosának jelzálogjogát a földhivatal.

Összértékük mintegy háromszázmillió forint.

Az ügy előzménye, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a feléjük fennálló tartozással együtt ezen ingatlanok jelzálogjogát is eladta a West Hungária Bau Kft.-nek. Mivel azonban ezt a tartozást a Zsolnay tulajdonosa kifizette, így a többi épület jelzálogjoga is az övé lett. Pécs így amellett, hogy nem tudta visszaszerezni a gyárat, négy ingatlant is a szír tulajdonosnak adott.

„Azt gondolom, hogy a gyár biztonságban van, most van a legnagyobb biztonságban, mert tulajdonképpen a gyárnak a legnagyobb hitelezője Bachar Najari szinte az egyetlen, és tulajdonképpen ezáltal olyan biztonságban van a gyár, mind anyagi, mind működés szempontjából, hogy ilyen biztonság az elmúlt tíz évben nem volt a gyár életében. Nagy összegű jelzáloggal terheltek ezek az ingatlanok, tehát innentől kezdve, amennyiben ezek a jelzálogok érvényesítésre kerülnek, akkor az önkormányzat elveszítheti ezeket az ingatlanjait” – mondta el a Hír TV-nek a Zsolnay-gyár ügyvédje, Bodnár Imre.

