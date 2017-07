Bírságra számíthatunk, ha nem teljesítjük, amit az EUB mond

Muszáj lesz végrehajtani a befogadásokat, ha az Európai Unió Bírósága elutasítja a magyar keresetet.

Amennyiben az Európai Unió Bírósága nem ad helyt Magyarország keresetének a kvótaperben, végre kell hajtani az ítéletet, ennek nem teljesítése esetén pedig pénzbírsággal sújthatják az országot – mondta Tóth Norbert Newsroom című műsorunkban.

A nemzetközi jogász szerint a kvótahatározat személyi és időbeli hatálya nincs szinkronban egymással.

„Egyrészt azt mondja, hogy szeptember 26-áig kell alkalmazni a határozatot, viszont azt is mondja, hogy a szeptember 26-áig megérkezett menedékkérők esetében is alkalmazni kell. Magyarul ha megjelenik valaki Görögország vagy Olaszország területén szeptember 26-án, benyújtja a menekültstátus iránti kérelmet, akkor elvileg az az álláspontja a bizottságnak, hogy rá még alkalmazni kell az elosztási mechanizmust. Egyébként ezt is vitatja Magyarország, ha nem is a semmisségi perben, hanem a kötelezettségszegési eljárásban tudtommal” – mondta Tóth Norbert.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

