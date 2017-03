Bíróság előtt az embercsempészéssel vádolt banda magyar tagjai

Embercsempészéssel vádolja az ügyészség azt a tizenöt magyart, akik egy bűnszervezet részeként migránsokat szállítottak a szerb–magyar határtól Ausztria, Németország és Olaszország felé. A banda irányítói pakisztáni és szerb származásúak, ellenük Ausztriában és Szerbiában folytatnak büntetőeljárást.

A tizenöt vádlott egy magyarokból, szerbekből és pakisztániakból álló bandához tartozott az ügyészség szerint. 2014 októberétől csempésztek át a zöldhatáron olyan afrikai és ázsiai migránsokat, akik a Balkán felől tartottak Nyugat-Európába. A bűnszervezetet a pakisztániak irányították, a magyarok végrehajtók voltak – ők fuvarozták például a határsértőket.

„Az ellentételezés összege függött a csempészett migránsok számától, valamint a célország távolságától. Így a rövid szállítás esetén, mikor Ausztria területére kellett a migránsokat szállítani, legkevesebb 250 euró per migráns, hosszú szállítás esetén, mikor Németország vagy Olaszország felé kellett szállítani őket, legkevesebb 450 euró per migráns készpénzt kapott a szállításokat követően a magyarországi szervező, aki a saját résznének levonása után ezen összegből fizette ki a szállító és előfutó személyeket” – ismertette Cseh László ügyész.

Az elsőrendű vádlott gondoskodott a járművekről, a furgonokat áru- vagy betegszállító kocsinak álcázták, és visszaéltek a posta nevével is. A férfi a Szegedi Járásbíróságon nem tett vallomást. A bíró ezért a korábbi vallomását ismertette, amelyben beismerte tettét a rendőröknek. „Azt egész pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor hány migránst szállítottam, szállítottunk, illetve hogy mikor melyik csempészésben ki vett részt, mert nem mindig ugyanazok a személyek dolgoztak együtt. Voltak olyanok, akik több szállításban is részt vettek, és voltak olyanok, akik egy szállítás után buktak vagy kiszálltak. És voltak olyanok, akik velem is és engem megkerülve is dolgoztak. Volt olyan, hogy napi két szállítás is ment” – ismertette a vallomást Nánási Illés bíró.

A banda szerb és pakisztáni tagjai ellen Szerbiában, illetve Ausztriában indult büntetőeljárás.