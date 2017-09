Bezerédi: Egy művészember az ellenzéki

Veiszer Alinda vendége a színész, rendező Bezerédi Zoltán volt, aki elmondta véleményét a Katona József Színház botrányos előadásáról.

Tavaly volt a sajtó célkeresztjében a Katona József Színház egyik előadása, amelyben egy politikus felesége leszbikus lesz. Az előadás sztorija erősen hajazott egy ismert pletykára, miszerint egy sikeres vidéki polgármestert egy olimpiai bajnoknővel csalt a felesége.

hirdetés

Bezerédi Zoltán így emlékezett vissza az akkori eseményekre: „Egy előadást csináltunk, amelynek tudtuk a közszereplőit, de nem azt szerettük volna megfogalmazni, hanem egy helyzetet. Egy emberi helyzetet. A bulvársajtó, de még csak nem is a bulvársajtó, a rendes sajtó automatikusan lefordította a bulvárszintre. Picit az volt a benyomásom, mintha a valós történetet kicsit eltussolta volna a politika, hogy ne legyen belőle kényes helyzet, és itt boldogan csámcsogott egyet a sajtó azzal, hogy nem a politikusról beszél, hanem egy színházról. Érdekes módon – inkább csak nevetséges, hogy – iszonyúan felénk hajtotta a nézőket. Tehát a nézőt egyáltalán nem érdekli az igazságtartalma a dolognak. A botrány érdekli. Gyakorlatilag meg akarták vesztegetni a művészeti titkárt, hogy jegyhez jussanak. Most, hogy már kiment alóla a botrány, normálisan jönnek az emberek, talán kicsit csalódottak is, hogy nincs botrányíze. Nem túl szerencsés a sajtónak ez a hozzáállása.”

Bezerédi egyébként nyíltan ellenzékinek vallja magát, mert úgy érzi, napjaink politikai helyzete a 80-as évekhez hasonlít: „Egy művészember a természetéből adódóan ellenzéki.”

„Direktben” nem szeret politizálni, de vannak olyan szerepek, amelyeket örömmel játszott el a szerephez tartozó politikai üzenet ellenére is.

hirdetés

A Bezerédi Zoltánnal készült interjút visszanézhetik a vasárnapi ismétlésben hajnal egy órakor vagy szintén vasárnap délutántól a honlapunkon!