Bevallottak 35 milliót, elkölthettek 100-at

Nem használta az Állami Számvevőszék a szakma által ismert számokat a Fidesz 2010-es plakát-kampányának ellenőrzésekor. Erről a 24.hu írt, de az ÁSZ a Hír TV kérdésére megerősítette, hogy szerintük erre nem is volt jogosítványuk. A portál arról írt, hogy ha a pénzügyi ellenőrzésnél a bevallott összegeket összehasonlítják a valós hirdetésmegjelenésekkel, könnyen kiszámolhatták volna az aránytalanságokat.

„Az Állami Számvevőszék pedig minden évben ellenőrizte a gazdálkodásunkat, tudtommal kifogást egyszer sem emelt” - így érvelt Orbán Viktor, pártja 2010-es kampányának tisztasága mellett kérdezte néhány hete.

A 24.hu szerint ugyanakkor az Állami Számvevőszék nem használta a szakma által ismert számokat, amelyek alapján szabálytalanságokat találhattak volna.

Az Outdoor Media Audit Kft. által végzett felmérés szerint ugyanis 2010-ben 10200 plakátja volt a Fidesznek az utcákon, szinte darabra ugyanannyi, mint az összes többi pártnak együttvéve. Viszont míg a Fidesz ezért 35 milliót fizetett, addig a MSZP, a Jobbik és az LMP ennek hétszeresét, összesen több mint 250 millió forintot.

A Hír TV kérdésére a Számvevőszék azt írta: a hatályos törvények alapján csak a pártok által szolgáltatott adatokat ellenőrizhették, így nem volt jogosítványuk további vizsgálatra.

„Nem lehet úgy valaki kormánypárt, hogy, csalással szerzi meg a hatalmat” - az MSZP büntető-feljelentést tett a 2010-es kampányügyben, ugyanakkor Gőgös Zoltán úgy véli, az ügynek a jövő évi választásig nem lesz eredménye.

„Nagyon reméljük, hogy következetesen fog eljárni az ügyészség, ha nem most, majd egy év múlva, de addig még úgyis nyomozás lesz. Ebből sok minden a választásokig, még ha el is indul a nyomozás, ha egyáltalán elindul, mert ugye még ebben is vannak kétségeink, nem fog kiderülni” – nyilatkozta Gőgös Zoltán, elnökhelyettes.

A kormánypártok továbbra is csak azt hangoztatják, hogy az ÁSZ nem talált náluk szabálytalanságot.

- A Hír TV miért nem kérdezett re ezekre az ügyekre 2011-ben az Állami Számvevőszéknél? - Nem tudom, én most dolgozom a Hír TV-nél akkor nem dolgoztam. Ez nem válasz a kérdésemre. - De ez pontos válasz a kérdésére. Most próbálják ezt az ügyet ideráncigálni és még egyszer mondom, ha nekem egyébként kedvem van, akkor nyolcadszor is elmondom ezt a választ, betartottuk a jogszabályokat, az Állami Számvevőszék jelentése is ezt mutatja.

A Fidesz az állami Számvevőszéknek hét éve 35 millió forintos plakátköltést vallott be, de a 24.hu által bemutatott dokumentumok szerint csaknem 100 milliót költöttek.