Betiltaná az LMP az állami reklámokat

A zöldpárt szerint erre azért van szükség, mert a kormány torzításra, befolyásolásra használja a médiát.

Az LMP törvénymódosítással akadályozná meg a közpénzek oligarchákhoz történő vándorlását.

„Az egyik, hogy az állami reklámokat, állami vállalatok és szervek reklámjait egyszerűen be kell tiltani, mert ezt most arra használja a kormány, hogy módosítsa, befolyásolja a médiát, ezt a torzítást be kell fejezni. Be kell vezetni az azonnali kötelező és évenkénti vagyonosodási vizsgálatot a politikusoknál, állami vezetőknél, és mindenkinél, aki közpénzek felett dönt. Emlékeztetnék, hogy Mészáros Lőrinc egy polgármester, és egy polgármester az, akinek a kezén százmilliárdos vagyon halmozódik fel egy év alatt, kérdés az, hogy a hivatali idejét mivel tölti” – mondta el Heltai László, a párt gazdasági szakszóvivője.