Betámadja az Együtt az olimpiát

Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az Együtt a budapesti olimpia megvalósíthatósági tanulmánya miatt. Abban ugyanis mindössze 774 milliárd forintos kiadást számoltak a 2024-re tervezett ötkarikás játékokra, közgazdászok szerint azonban ez a szám nem reális. Az olimpia rendezési költségei ugyanis ennek a többszörösébe kerülhetnek, van, aki a 12 ezer milliárd forintot is elképzelhetőnek tartja.

Óriásplakátokon hirdetik a 2024-es budapesti olimpiai pályázatot. Az egyik hirdetővásznon Szilágyi Áron, kétszeres olimpiai bajnok kardvívóval népszerűsítik a sporteseményt, amely a PricewaterhouseCoopers megvalósíthatósági tanulmánya szerint nettó 774 milliárd forintba kerülne.

Az összeget azonban sokan vitatják. A Magyar Narancsban egy közgazdász számolta ki, hogyan alakulhat a végösszeg. A többi közt azzal érvel, hogy a költségekhez hozzá kell adni az ötkarikás játékok nélkül is megépíteni tervezett, de az olimpia miatt 2024-re előre hozott beruházások, fejlesztések teljes költségét – márpedig így már háromezer milliárdnál van a számláló. És azzal is számolni kell, hogy az állami projektek ára általában a többszöröse az előzetes költségeknek. Négyszeres szorzóval pedig a végösszeg tizenkétezer milliárd forint.

„Magyarországon, akár a 4-es metrót nézzük vagy a Margit híd felújítását, és lehetne hosszasan sorolni, rengeteg olyan állami kiemelt projektet lehet találni, ahol 4-6 szoros szorzó szokott előfordulni. És az olimpia, az azért még nehezebb, mint mondjuk ezek a 4-es metróhoz viszonyítva vagy a Margit hídhoz, mert itt egy kőkemény határidő van és állami kötelezettségvállalás, és mindenképp meg kell csinálni a beruházásokat. És a tanulmány szerzői írják azt, hogy ha bármilyen csúszás felmerül a megvalósításban, akkor a költségek exponenciálisan elszállhatnak” – mondta el a Klubrádiónak Berlinger Edina közgazdász.

Az első Orbán-kormány gazdasági minisztere sem tartja reálisnak a 774 milliárdos összeget.

„Túlságosan optimisták azok az adatok, illetve azok a számok, amelyeket a hivatalos közlemények, illetve a PWC tanulmánya tartalmaz” – reagált Chikán Attila közgazdász.

A megvalósíthatósági tanulmány félmilliárd forintba került.

„Hamis számokra épül a kormány tanulmánya, legalább tízezer milliárd forintba kerül az olimpia, és ez egy hűtlen hanyag kezelés, hogy mégis kifizettek több mint félmilliárd forintot ezért a tanulmányért. Ezért teszek feljelentést az Együtt nevében” – mondta el Szigetvári Viktor, az Együtt Országos Politikai Tanácsának elnöke.

Közben már a kampány hajrájában jár az olimpiáról szóló népszavazás aláírásgyűjtése. Vasárnapig száztízezer szignó gyűlt össze.

„A többi pártok is elkezdték szépen lassan beadni, hogy ők mennyit gyűjtöttek, többek között az LMP adott le nekünk huszonháromezer aláírást, és azt is tudjuk, hogy az MSZP folyamatosan adja át a pultjainknál. Nem tudjuk pontosan, hogy a többi párt mennyit fog gyűjteni, a kétfarkú kutya párt körülbelül ötezer aláírással járul hozzá, illetve most azt érezzük, hogy mivel a kampány hajrájában vagyunk, nagyon sokan jönnek oda a pultjainkhoz már kitöltött ívekkel, amin rajta vannak az aláírások, és ezeket is folyamatosan számoljuk be” – mondta el Hajnal Miklós, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja.

Az LMP szerint a magyar sport a pártpolitika áldozatául esett. Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a Magyar Olimpiai Bizottság fideszes elnöke is a referendum mellé állna, és végül a budapestiek dönthetnének arról, hogy szeretnének-e ötkarikás játékokat a magyar fővárosban.