Belső munka lehetett az Arton Capital kirablása

Belső munka lehetett a letelepedési kötvényeket árusító Arton Capital budapesti irodájának áprilisi kirablása – írja az Index. A portál értesülései szerint a betörők a hátsó ajtón, saját kulccsal, a riasztót hatástalanítva jutottak be az irodába, ahonnan több száz millió forint értékű eurót és fontos iratokat vittek el. Azt írják, a tettesek nemcsak a falba rejtett széf pontos helyét ismerték, de azt is tudták, melyik fiókban van a készpénz, hol tartják a fontos dokumentumokat meg a központi szervert. Az Index úgy tudja, korábban is volt lopás az Arton irodájában, akkor ötmillió forintnyi eurót vittek el.

