Belebukhat a BKK-vezér a botrányba

A jegyrendszerbotrány már a kormánypárti vezetőknél is kiverte a biztosítékot, Dabóczi Kálmánnak mennie kell.

Belebukhat az e-jegy botrányba a BKK-vezér. A Népszava úgy tudja, az online rendszer botránya már a kormánypárti vezetőknél is kiverte a biztosítékot, ezért Dabóczi Kálmánnak mennie kell. Hogy mikor és hova, egyelőre nem tudni, az elbukott értékesítési projektről a Fővárosi Közgyűlés még ebben a hónap tárgyalhat, és a következményeket is ekkor jelenthetik be. A botrány azután robbant ki, hogy egy 18 éves fiú 50 forintért tudott bérletet vásárolni az új rendszerben, amit jelzett is a BKK-nak, mire a rendszert fejlesztő T-Systems feljelentette.

