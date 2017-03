Belátták: nincs mese, a pénzt vissza kell adni

Visszaadják az embereknek azt a pénzt, ami a csatornázásra befizetett önrészükből visszajár – mondta Célpont című műsorunknak Nagykőrös polgármestere. A huszonötezres, Pest megyei városban 2015 óta forrnak az indulatok, miután a csatornaberuházásból megmaradt összeget a város nem visszaosztotta, hanem útépítésre fordította.

2007-ben majdnem ötezer háztartást kötöttek be a nagykőrösi csatornahálózatba. A beruházás 85 százalékát az állam, 15 százalékát a lakók állták. A munkálatok 2012-re fejeződtek be. Egy évvel később az állam úgy döntött, hogy nem 85, hanem 95 százalékot fizet ki, a lakosok viszont addigra már befizették a 15 százalék önrészt. Nekik viszont nem szólt senki, hogy végül kevesebb is elég lett volna.

„2015 nyarán úgy indult, hogy a Heti Hírek című helyi újságba érkezett egy név nélküli olvasói levél, és ott olyan összefüggéseket írtak le számokkal, amelyekből az derült ki, hogy a nagykőrösi lakosság részére megérkezett egy önerő-támogatás, és ezt nem kapta vissza a csatornázásban érintett lakosság” – magyarázta Zágráb Nándor, a Jobb Nagykőrösért Egyesület alelnöke.

A lakosok közül többen elutasító válaszokat kaptak, ezért feljelentést tettek. „Információim szerint különösen jelentős értékre elkövetett jogtalan gazdasági előnyszerzés tényállása ügyében folytatnak nyomozást. […] Információink szerint az OLAF is nyomoz ebben az ügyben” – tette hozzá az egyesület alelnöke.

A pénz nem tűnt el, csak átalakult, az önkormányzat már elköltötte: a csatornázás után több mint ötven utcát leaszfaltoztak belőle. A lakók viszont azt mondják, ők inkább vissza akarják kapni az összesen 558 millió forintot.

„Ha a tagok többsége úgy dönt, hogy ki kell fizetni, akkor ki kell fizetni, nincs mese. Mindenkinek, aki a pénzt visszakéri. Nem is többségi elv van, hanem mindenkinek, aki a pénzt visszakéri, vissza kell adni” – mondta korábban Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Néhány nappal ezután a kancelláriaminiszter ellátogatott Nagykőrösre. A vizit nem volt sajtónyilvános, a helyi lapnak ugyanakkor a miniszter úgy nyilatkozott: az önkormányzat nem követett el hibát, hogy útépítésre fordította a megmaradt összeget.

„Ha mi politikai céllal azt akartuk volna, hogy megválasszanak 2014-ben, akkor kiosztjuk augusztusban ezt a pénzt. De az motivált bennünket, hogy mi a várost szeretnénk fejleszteni, azokat az embereket is megfelelő körülményekbe helyezni. Azok is fizetik az autójuk után a súlyadót például, akiknél földút volt” – nyilatkozta Czira Szabolcs polgármester.

A településvezető Lázár János látogatása után belátta: nincs mese, a pénzt vissza kell adni. Czira Szabolcs bízik a kormányzati segítségben, de ha kell, hitelt vesznek fel.