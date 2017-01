Behúzhatja a Jobbik a baloldal szavazóit

Képes baloldali szavazókat is megnyerni a Jobbik a 2018-as választáson - állítja a Hír TV által megkérdezett politológus. A szocialisták szerint viszont baloldali szavazók a Jobbikot továbbra is szélsőséges pártnak tartják. A Fidesz szerint pedig Vona Gábort csak a hatalom és a pénz érdekli.

„A sajtó szerint például Vona Gábor baloldali embereket is képviselni kíván. Hoppá! Minthogyha ez valami szörnyűség lenne! Gondolok, mondjuk egy vidéki, vagy egy fővárosi egyszerű munkásemberre. Ő talán nem ember? Ő talán nem magyar? Lehet, hogy Orbán Viktor szerint, aki nem fideszes, az nem magyar és nem ember, de nekem minden magyar ember fontos” – nyilatkozta Vona Gábor.

Minden magyart szeretne képviselni a Jobbik - mondta a Jobbik elnöke szombaton, a párt évnyitó rendezvényén. Vona Gábor szerint ők nem a külföld helytartóit képviselik, ahogy a Gyurcsány-kormány tette és nem is a hazai földesurakat, ahogy a jelenlegi kormány teszi.

Az LMP szkeptikus, leköszönő frakcióvezetőjük szerint a Jobbik elsősorban a támogatottságát akarja növelni, azzal nem foglalkozik, hogy milyen programmal tudná megváltoztatni Magyarországot.

„A Jobbik azt szokta mondani, hogy ők a XXI. század pártja. Mi azt gondoljuk, hogy még azért lépéseket kellene a Jobbiknak tenni azért, hogy valóban a 21. század pártjává lépjenek, ugyanis, hogyha fenntarthatósági oldalról nézzük, akkor a Jobbik rettentően lépéshátrányban van, az ökológiai problémák megoldását tekintve” – nyilatkozta Schmuck Erzsébet.

A szocialisták szerint a baloldali szavazók nem pártolnak majd át a Jobbikhoz.

„Azt hiszem, hogy egy héttel ezelőtt a Fidesznek a szavazóit akarta megszólítani, most a mi szavazóinkat akarja megszólítani, talán a jövő héten majd a liberálisokat akarja megszólítani Vona Gábor. Ez egy rossz törekvés, hiszen továbbra is szélsőséges pártként kell kezelni a Jobbikot és olyan politikát is folytat, ezért ez nem tud eredményes lenni” – véli az MSZP-s Szakács László.

A politikai elemző szerint viszont a Jobbik szakított a radikális gyökereivel: Vona Gábort beszédében is társadalmi problémákról beszélt, így akár baloldali szavazókat is képes lehet megnyerni.

„Hogyha folytatódik a baloldalon ez az egyre kiismerhetetlenebb logikájú összefogás, vagy pedig a 2018-as indulási forgatókönyvek, akkor abban az esetben azok a szavazók, akik korábban a Jobbiknak a szélsősége folytán, bizonytalan szavazók nem a baloldalban látják a potenciális esélyt, aki legyőzheti az Orbán-rezsimet, akkor a Jobbik számára nyithat még tért ezekre a szavazókra. Azt hozzá kell tenni, ezeknek a szavazóknak a megérkezése, vagy beérkezése pont a baloldali konfliktuszóna lezáratlansága miatt, meg egyébként is majd valamikor a 2018-as választások környékén lesz majd látható” – mondta el Böcskei Balázs, politológus.

A Fidesz közleményben reagált a Jobbik elnökének szombati beszédére. Ebben azt írták : Vona Gábort láthatóan csak a hatalom és a pénz érdekli, ezért képes volt hátat fordítani még a Jobbik korábbi politikájának is.