Bede: Nincs értelme Kubatov reformjának

Nincs sok értelme a Kubatov Gábor által javasolt játékvezetői reformnak – nyilatkozta a Hír Televíziónak Bede Ferenc, volt nemzetközi játékvezető. Arra is emlékeztetett, hogy a Fradi-elnök javaslatainak egy része a nemzetközi szabályozás miatt megvalósíthatatlan.

„A játékvezetői testület is össze volt zavarodva az elmúlt időszakban” – fogalmazott a Fidesz pártigazgatójaként is tevékenykedő Kubatov. Mély nyomot hagyott benne az őszi, 2-2-re végződő Vasas–Ferencváros rangadó, amelyen Kassai Viktor négy büntetőt is megítélt, ebből hármat az angyalföldi gárda javára. A Fradi a meccs után azt kérte az MLSZ-től, hogy a korábban a világ legjobbjának is megválasztott bírót tartsák távol a klub meccseitől. Évzáró sajtótájékoztatóján Kubatov Gábor még tovább ment: szerinte ideje fellépni a „csapatát sújtó” súlyos bírói tévedések ellen.

„Azt fogjuk kérni, hogy a meccsjegyzőkönyveket hozzák nyilvánosságra, a meccsellenőri jelentéseket – semmi titok nincs bennük – hozzák nyilvánosságra. A bírói jelentéseket hozzák nyilvánosságra. A bíróknak van rádiójuk, a rádióforgalmazásba lehessen belehallgatni, hogy egy meccsen mit történik, és mi nem. A bírói értekezleteknek és a fegyelmi bizottság értekezleteinek a szó szerinti jegyzőkönyvét hozzák nyilvánosságra: ki mit nyilatkozott, és mivel indokolta. Úgy gondolom, hogy ez viszi előre a futball ügyét, pártoskodásnak ebben nincs helye” – jelentette ki a Ferencváros elnöke.

A Kubatov által említett jegyzőkönyvek egy része már most nyilvános, egy részüknél viszont a nemzetközi szabályozás tiltja a közzétételt – ezt Bede Ferenc korábbi FIFA-játékvezető mondta a Hír TV-nek.

„A jegyzőkönyv nyilvános, hiszen az MLSZ rendszerén meg lehet nézni. Az nem nyilvános, amit a játékvezető egy rendkívüli eseménykor, például kiállításkor leír, ez igaz, de az elmúlt évtizedekben soha nem volt nyilvános. És ne felejtsük el, hogy az UEFA-nak a tagja vagyunk, ahol vannak bizonyos normatívák, amelyeket előírnak számunkra a játékvezetésben, és abban ugyanúgy titkosak a játékvezetői jelentések. Ezeket szerintem továbbra is ugyanígy kell kezelni. A másik a bírói értekezletekről szóló hanganyagfelvétel – ugye a profi bíróknak van értekezletük –, ahol konklúziókat vonnak le a fordulókról. Gondoljunk bele, hogy a Ferencvárosnál is a taktikai értekezletet senki nem veszi fel, és nem adja ki a közönség számára, ahogy az a csapaté, ez ugyanúgy a játékvezetők belügye” – nyilatkozta Bede Ferenc.

Bár a korábbi játékvezető a Kubatov-listával nem ért egyet, a hazai játékvezetésben tapasztaltakon változtatna. „Érdemes a hat játékvezetős rendszeren – ezt már Hemingway úr, a Honvéd tulajdonosa is említette – elgondolkodni, hogy van-e a tapasztalatok alapján értelme. Egy mérkőzésen tudomásom szerint négy ellenőr van: van egy játékvezető-ellenőr, van két asszisztensellenőr, van egy szuperellenőr. Négy ellenőr csak meg tudja fogalmazni azokat a dolgokat, amelyek a játéktéren történnek. Mivel a mai világban médiakontroll alatt van a játékvezetés az NB I-ben, mindent vissza lehet ellenőrizni” – véli Bede.

Kerestük a Ferencvárost is az üggyel kapcsolatban, de az egyesület részéről nem kívántak nyilatkozni.