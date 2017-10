Beállna Karácsony mögé az MSZP?

Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudta a Párbeszéd szóvivője, hogy tárgyaltak-e a szocialistákkal Karácsony Gergely közös kormányfőjelöltségéről.

Tordai Bence Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: valóban volt találkozó Molnár Gyula MSZP-elnök és pártja miniszterelnök-jelöltje között, de a megbeszélésen – hivatalosan – csak a 106 egyéni körzetben való koordinált indulásról volt szó. A szóvivő hozzátette: felméréseik szerint nemcsak a pártok, hanem a választók is egyre jobban szimpatizálnak Karácsonnyal, így szerinte jó választás lenne közös jelöltnek.

„Van itt egy erős, ismert, baloldali politikus, nekik pedig most nagyon nincs senki a páston. Azt Molnár Gyula is elmondta, hogy nem lát az MSZP-ben olyat, aki élére állna ennek a törekvésnek, nem is tudom, hogy elvállalná-e ott bárki. Az is biztos, hogy, ők is arról beszélnek, mi is arról beszélünk, hogy minél szélesebb körű összefogásra, együttműködésre lenne szükség, tehát, ilyen szempontból ez egy logikus következtetés lenne, hogyha erre jutnának” – fogalmazott Tordai Bence szóvivő.

