Balog osztja a váci püspök álláspontját a lombikprogramról

Egyetért Beer Miklós katolikus püspökkel a lombikprogram megítélésében az emberi erőforrások minisztere, aki civilben református lelkész. Beer Miklós egy interjúban arról beszélt, hogy a katolikus egyház tanítása szerint egyedül Isten az élet és halál ura. Épp ezért hívő ember nem hunyhat szemet a megfogant, de meg nem születő életek felett, tette hozzá a püspök. A katolikus főpap arra utalt, hogy a lombikprogramban több petesejtet termékenyítenek meg, mint amennyiből gyermek születik.

Beer Miklós váci katolikus püspök interjúkötete novemberben jelenik meg. A kiadványból a Szemlélek nevű blog idézte a közelmúltban a lombikprogram megítéléséről szóló részt. A főpap a következőket nyilatkozta:

„Papként, püspökként nem mondhatok mást: az egyház tanítása szerint egyedül Isten élet és halál ura. Ami azt is jelenti, hogy hívő lélekkel egyszerűen nem lehet szemet hunyni a megfogant, de meg nem születő életek, a járulékos veszteség felett.”

Járulékos veszteség alatt a püspök azokat az embriókat érti, amelyeket megtermékenyítettek a laboratóriumban, de nem ültettek be az anyaméhbe. Beer Miklós lényegét tekintve osztja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének álláspontját. Veres András először augusztus 20-án, később pedig több interjúban ment neki a lombikbébiprogramnak. Azt mondta, hogy bűnt követnek el azok a párok, amelyek a mesterséges megtermékenyítést választják.

„…Egészen biztosan nem bogárnak, nem lónak, nem vízilónak születtek volna, hanem embernek. Tehát az megfogant emberi élet, annak elpusztítása pedig szörnyűséges bűntett, olyan, mint egy abortusz” – fogalmazott Veres András a Hír TV Newsroom című műsorában augusztus végén.

A püspöki konferencia a napokban épp Vácott tartott kihelyezett ülést, amelyről a konferencia titkára számolt be. Ő finomabban fogalmazott a bűnről, mint Veres püspök. „Tehát mi azt mondjuk objektíven egy cselekedetről, hogy az bűn, de lehet, ha az adott személy, aki elköveti és ennek nem volt tudatában, az ő felelőssége csökkenhet, vagy extrém esetben teljesen le is nullázódhat ebben az összefüggésben. Tehát itt mi nem személyeket és embereket kívánunk megbélyegezni, ez sosem merült fel az egyházban. Itt is szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy addig, amíg nagyon sok emberről kimondta az egyház, hogy szent és Istenért van, és szentté avatta, soha egyetlen emberről, még Júdásról sem mondta azt, hogy elkárhozott” – emelte ki Mohos Gábor titkár.

A katolikushoz hasonlóan a református egyház is azt tanítja, hogy az emberi élet a fogantatástól kezdődik. A lombikprogrammal kapcsolatban a reformátusok megengedőbbek, nem tekintik annak minden formáját bűnnek.

„Mit értek ez alatt? Azt, hogy a megtermékenyített petesejtek, amelyek fölösleges, tehát hármat-négyet beültetnek az édesanyába, de még ugyanennyi marad, bekerülnek a hűtőszekrénybe, hogy azt megsemmisítésre szánják-e, vagy amikor már megszületik a gyermek vagy gyermekek, újra vállalja azt, hogy beülteti magának, tehát nem hagyja elhalni. Abban az esetben, ha nem hagyja elhalni, nem bűnös egyáltalán, hanem él azzal az eszközzel, amit az Úristen ad az ember kezébe. Az orvostudomány ilyen például” – nyilatkozta Békési Sándor, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető docense.

Az emberi erőforrások minisztere civilben református lelkész. Balog Zoltántól azt kérdeztük, hogy osztja-e Beer Miklós álláspontját a lombikprogramról. „Mondhatok igent. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Egyébként azért van református egyház meg katolikus egyház, mert vannak olyan ügyek, amikhez különböző módon viszonyulunk. De ezekkel a mondatokkal, püspök úr mondataival teljesen egyetértek” – közölte a humánminiszter.

Politikusként, azaz miniszterként Balog Zoltán jelentette be múlt héten, hogy kibővítik a lombikprogramot. A tárcavezető emlékeztetett, hogy minden ötödik magyar pár meddő.