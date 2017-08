Balog: Megszűnnek a működési problémák az oktatásban

Az emberi erőforrások minisztere nem tért ki a pedagógus szakszervezetek követelésére a nemzeti tanévnyitón. Balog Zoltán azt hangoztatta, az átmeneti nehézségek ideje a közoktatásban lejárt.

Majd ezren, köztük elsős diákok gyűltek össze a nyolcadik nemzeti tanévnyitó ünnepségre a Nagykőrösi Református Egyházközség templomába. A református lelkész emberi erőforrások minisztere azt hangoztatta, az új tanévben megszűnnek a működési problémák. A bővülő egyházi iskolarendszernek pedig szerinte nem zárt rendszerként kell működnie, hanem hatnia kell az állami oktatásra is.

hirdetés

„A múlt útjai 2010-re elfogytak a köznevelés rendszere alól, egy igazságtalan rendszert örököltünk, mely pénzügyi struktúrájában fenntarthatatlan volt, állandó bizonytalanságot hordozott, kiszolgáltatta a tanárokat és bizonytalanságban tartotta az iskolafenntartó önkormányzatokat is. És mind eközben, minden hangzatos szlogen szélesre tárta, vizsgálatok igazolták azt a bizonyos esélyegyenlőtlenségi ollót” – fogalmazott Balog Zoltán.

Az ingyenes tankönyvek mellett a hatékony köznevelési kerekasztal is része a javuló közoktatásnak, de a nemzeti alaptanterv megújításán is dolgoznak – tette hozzá a miniszter. Az Emmi oktatási államtitkára is a problémák végét látja az új tanévben.

„A lehetőségek tanéve kezdődik holnap. Az első olyan teljes tanév, mely stabil, kiszámítható, nyugodt rendszerben telik majd el. Vannak ugyan még teendőink, azonban az a keretrendszer, amelyben a két legfontosabb szereplő, diák és tanár egyaránt a feladatára felállt. A decentralizáció és a tankerületi központok átalakítása révén, a szükséges források biztosításával a fenntartás és a működtetés egy kézbe vonásával, ezzel együtt az intézményvezetői jogkörök kibővítésével és megerősítésével egyértelművé váltak a tervezési és döntési viszonyok” – mondta Palkovics László.

hirdetés

A nyolcadik nemzeti tanévnyitó ünnepség díjátadóval ért véget.