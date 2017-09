Bakondi: Nem lefutott a brüsszeli határvédelmi hozzájárulás

Nem lefutott még, hogy Brüsszel nem fizet a magyar határkerítésért. Legalábbis így vélekedett Kötcsén a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Az Európai Bizottság valóban vizsgálja még a kérdést, de a pénzhez várhatóan a kvótarendszer felvállalását várják a kormánytól. A mechanizmus ellen még pert is indított a magyar kabinet, amiben jövő héten várható döntés.

Még csütörtökön jelentette be a kancelláriaminiszter, hogy hozzájárulást várnak a magyar határvédelmi költségekbe Brüsszeltől.

A Jobbik szombaton rálicitált a kormányra, a párt frakcióvezetője a határvédelem teljes költségét kifizettetné az EU-val, majd a pénzt szétosztaná a határ védői között. Ez fejenként több millió forintot jelentene.

„A Jobbik továbbá kezdeményezi azt, hogy a magyar határ védelmében részt vevő fegyveres rendvédelmi szervek dolgozói részére fizessék ki az ilyen módon befolyó európai uniós támogatást, és részesítsék ezeket az embereket rendkívüli jutalomban. Megjegyzem, ezek az emberek nemcsak a családjuktól voltak távol, de láthattuk, hogy emberhez nem méltó körülmények között kellett a munkájukat végezni” – jelentette ki Volner János frakcióvezető.

Az Európai Bizottság szerint a magyar kormány csak akkor kap pénzt, ha kvóták alapján menedékkérőket is befogad. A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója szerint még nem lefutott a kérdés.

A kormány pert indított annak érdekében, hogy ne kelljen részt vennie a menedékkérők szétosztásában. Ítélet szerdán várható, addig az igazságügyi miniszter nem latolgat.

„Várjuk meg a bíróság döntését, és utána tudunk erre a véleményre visszatérni, nyilván az Igazságügyi Minisztérium át fogja tanulmányozni a döntést, ha pozitív nekünk, akkor egyértelmű a helyzet, ha negatív, akkor is egy előkérdésről van szó. Azt gondolom, hogy ebben az esetben is az alapvető kérdés egy szuverenitási kérdés, ki dönt arról, hogy Magyarország lakosságának milyen legyen az összetétele. Természetesen sok mindenről lehet vitatkozni, jogászok közt vagyunk, jogi érveket lehet, ugye keverni politikai érvekkel, ezt gyakran látni a kötelezettségszegési eljárások kapcsán is. Azt gondolom, hogy szerdán okosabbak leszünk, és a kormány a szükséges lépéseket meg fogja hozni, hogy milyen irányba megyünk előre” – vélte Trócsány László igazságügyi miniszter.

Az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka júliusban a magyar kereset elutasítását javasolta. Ez nem köti a bírákat, de a tapasztalatok szerint az ítéletek többnyire megegyeznek az előzetes állásfoglalással.