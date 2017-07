Somogy megyében okozta a legnagyobb károkat a hétfő esti vihar. Az orkán erejű szél és a jégeső miatt kétszáz káresethez riasztották a katasztrófavédőket. Több mint 37 településen pedig áramkimaradások voltak.

Kedd délelőtt még javában tartott a viharkárok felszámolása Balatonvilágoson és Siófokon. A tűzoltók egész éjszaka azon dolgoztak, hogy reggelre járhatóvá tegyék az utakat. A katasztrófavédelem több mint 300 bejelentést kapott.

„A mai napon több hivatásos tűzoltóság állományát csoportosították át ide, Siófokra, tehát érkeztek Nagyatádról, Marcaliból, Kaposvárról is hivatásos egységek, valamit a megye önkéntes tűzoltói is részt vesznek a károk felszámolásában, sőt még a szomszédos megyék, így Tolna, Veszprém, Fejér, Zala megyei kollégák is segítenek, hogy mihamarabb felszabadítsuk az utakat” – tájékoztatott Bázelné Mihályka Szabina, a Somogy Megyei Katasztrófavédelem főhadnagya.



A vihar gyorsan érkezett, orkánerejű széllel, helyenként pedig jégesővel csapott el a Balaton környékére.

„Én kint olvastam a teraszon, azt sem tudtam, hogy a könyvemet, a telefont, vagy a vacsorámat menekítsem be, aztán nyilvánvalóan a zsalukhoz rohantam, hogy ne ázzon be a ház, amit a jég elvert, gyorsan, egy pillanat volt, nem lehetett rá felkészülni” – fogalmazott egy helyi balatoni lakos.

Az egyik siófoki kempingben 30 fa dőlt ki. Az egyik fenyőfa egy sátorra zuhant. Öten sérültek meg, egyikük súlyosan. „Több embert helyszínen láttak el a mentők, de volt, akit elvittek, róla még a reggeli órákban elég rossz hírek jöttek, de most már állítólag jobban van. Tehát fejsérülése volt neki, meg hátsérülése – közölte Varga Zsolt, a Katica Panzió és Kemping Siófok tulajdonosa.

A káresetek közel négyötöde Siófokon történt. A letört faágak autókat is megrongáltak.