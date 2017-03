Azért kellett a drága bútor, hogy Orbán ne szaladjon el

Nem rongyrázás az, ha az ember milliós berendezési tárgyakkal rakja tele azt a székházat, ahová Orbán Viktor is beállíthat. Az meg rosszul venné ki magát, ha a miniszterelnök elszaladna ijedtében mert „olajos padlóval és napórával” várják őt Gaskó István szerint. A Vasúti Dolgozók Szakszervezetének volt vezetője arról is beszélt a Hír TV-ben, hogy a feleségét saját pénzből vitte el nászútra.

„Nem volt ott semmiféle rongyrázás, ott egy tisztességes (…) nem is tudom, milyen szövetről van szó. Na most azok ügyesek, akik kifordítják ezt a helyzetet, arra, amiről most kell beszélni, miközben két szervezet vezetői úgy döntöttek, hogy a VDSZSZ jogos ingóságait magukhoz veszik, és elosztják egymás között” - kezdte a beszélgetést a Hír TV-ben a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének korábbi elnöke.

Mint arról televíziónk is beszámolt korábban, függönyökre 6 milliót, egyedi tárgyalóasztalokra 7 milliót, egy faliórára pedig 320 ezret költött a vasutasok pénzéből Gaskó, akit 2015-ben, huszonöt év után menesztettek a szervezet éléről, korrupciógyanús ügyei és költekezései miatt.

„A háromszintes székházban nagyon sok ablak volt” – ezzel magyarázta Kálmán Olgának Gaskó, hogy nem is olyan sok az a 6 millió, ami elment függönyökre. Mint mondta, a tagdíjakból egy fillért nem költöttek erre „természetesen”. „Mindenféle külső forrásokból, amit a Liga megszerzett annak idején, meg a VDSZSZ megszerzett (…) pályázatokból” – sorolta. – Azért is tudom mondani, mert a vásárlásokat a testületek elfogadták, és azok pedig szoros összefüggésben voltak az engedélyezett pályázatokkal, illetve a költségvetés-tervezettel.

„…De én úgy gondolom, hogy ez sokkal kevésbé érdekes, mint az, hogy a Liga, illetve a VDSZSZ Szolidaritás a VDSZSZ-szövetség ingatlanait, ingóságait helyesebben nem akarja kiadni, és inkább megosztoznak rajta, meg a sajtót hergelik vele, hogy olvassák a fejemre, hogy 320 ezer forintos óra volt a…” – vélekedett.

Egy millióért karórát lehet kapni Olga, egymillióért!

Szerinte, ha a szakszervezet különféle nemzetközi és hazai politikai szakszervezeti kapcsolatot tart, ott megjelennek magasrangú személyek, ott nem lehet „olajos padlóval és napórával várni őket”.

Most már nem én vagyok az elnök, már merészebbek, el is veszik a VDSZSZ-szövetségét, annyira merészek lettek.

„Senki nem mondta nekem, hogy ez bicskanyitogató, élveztek bejönni, szerettek oda bejönni, abba a központba (…) a melósok, azok akik oda tisztségviselőként jöhettek olajos bakancsban. Élveztek odajönni” – húzta alá.

Nekem soha senki nem mondta, hogy itt rongyrázás folyna, mindenki élvezte és örült, és ha tehette, bejött oda.

Gaskó az Egyenesen vendégeként kitért arra is, hogy nem Orbán Viktor miniszterelnök miatt volt ennyire drága a munkakörnyezetének berendezése, mint mondta, ilyet kijelenteni egy fóbia. Úgy fogalmazott, azért kellett a drága bútor, hogy olyan magas rangú emberek, mint Orbán ne szaladjon el, hogy akolba jött volna. „Semmi fényűzés nem volt ott, rendben volt minden” –szögezte le.

2015 októberében volt hír, hogy házkutatást tartott a BRFK a Liga és VDSZSZ Szakszervezeteknél is. A nyomozók átnézték az iratokat és a számítógépeket. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetek új vezetése akkor több ügyben feljelentést tett.

Gaskó a Hír TV-ben most azt mondta, ezekből a feljelentésekből semmi nem bizonyosodott be, „semmi, nem tudok róla semmit”. – Ismeretlen tettesek ellen indult a feljelentés, állítólag, és hozzám nem jutottak el, de még a gazdasági alelnökünkhöz sem. Hangsúlyozta továbbá: nem közpénzből vitte el a feleségét nászútra, az saját zsebből volt, amit bizonyítani is tud.

Bárány Balázs alelnök 10 feljelentést küldött, egy sem érkezett meg Gaskóhoz elmondása szerint, „meg sem kérdeztek ezekről, egyikről sem, és ma már egy olyan feljelentést tudtam olvasni, hogy feljelentett a VDSZSZ Szolidaritás képviselője a rendőrségnek, hogy a VDSZSZ-szövetségben bűncselekményre készülnek. Van egy ingatlan, amit el akarnak adni, és ha ez sikerül, akkor bűnös módon el akarják költeni, el akarják sikkasztani a pénzt, ezért követelik a jövőbeli, befejezett bűncselekmény leállítását”.

Elárulta, valóban el akarják adni a székházat, de nem ilyen módon, elfecsérelve a pénzt.

Van óránk, ez olyan óra, amit nem lopott el senki, ott függ a falon, eddig legalább is ott függött, lehetett látni, hogy itt van, és nyilván még egyre nincsen akkor szükség. Akkor van sok órára szükség, még egyre, ha az elsőt ellopják.

A teljes beszélgetés: