Azbesztveszély a Városligetben

Azbeszttartalmú csöveket találtak a civilek a Petőfi Csarnok helyén. A lebontott épület alatti szennyvízvezetékek a bontási munkálatok során összetörtek, így a rákkeltő anyag akár a levegőbe is juthatott. A beruházásért felelős Városliget Zrt. szerint senki nincs veszélyben.

Azbeszt veszélyre figyelmeztető táblákat raktak ki a civilek a Városligetben, a volt Petőfi Csarnok területén, ahol az épület elbontása után a ligetvédők a földben azbeszttel borított csöveket találtak.

„A szakemberek szerint a csőhálózat amíg egyben van, nem veszélyes, de a munkagépek összetúrták, összetörték, a gépjárművek átmentek rajta, így most már morzsalékos állapotban van. Mivel folyamatosan törik, a szél felkaphatja ezeket az apró elemeket, amelyek veszélyesek az emberre” – mondta egy ligetvédő, Pécsi Balázs.

A civilek laboratóriummal is bevizsgáltatták az anyagot, amely megerősítette, hogy azbesztről van szó.

„A labor bevizsgálta, és kiderült, hogy egy régi eternitcsőből származó minta volt. Az azbeszttartalma 15 százalék, és 85 százalék cementtartalma volt az anyagnak. A jövő hét folyamén kerül vizsgálat alá a terület, és kiderül hogy milyen mennyiségben található ott ez a cementcső” – ismertette Czap Zoltán, a Kör-Ker Kft. ügyvezetője.

Az ügyben szerettük volna megtudni a beruházásért felelős Városliget Zrt. véleményét is, ám a társaságtól nem kívántak nyilatkozni, csak egy közleményt juttattak el hozzánk. Ebben egyebek mellett azt írják, hogy jogi lépéseket fognak tenni mindenkivel szemben, aki valótlanságokat állít a beruházás kapcsán. Ilyen valótlanság szerintük az is, hogy emberi életre veszélyes azbeszt lenne a területen, merthogy korábban már mentesítést végeztek. A Városliget Zrt. szerint álláspontjukat erősíti a labor véleménye is, mely szerint az azbeszt kötött állapotban nem veszélyes.

Csakhogy a bontási munkálatok miatt a csövek már töredeznek, tehát nincsenek kötött állapotban. Egy szakértő szerint így már veszélyesnek számít.

„A bontás során okoz különösen problémát, mert akkor a fizikai igénybevétel miatt nagyon apó szemcsékre esik szét, ami a levegőben nagyon sokáig fent tud maradni lebegő formában, ezáltal bekerül az emberek és más élőlények tüdejébe, és ott rákos elváltozásokat tud okozni” – ismertette Mucsi Zoltán vegyész.

A környezetvédelmi szempontból illetékes Pest Megyei Kormányhivatal azt írta közleményében, hogy hamarosan újabb ellenőrzést tartanak a területen.