Az utca embere Sorosról és a plakátkampányról

Kevesen tudják, ki az a Soros György, a kancelláriaminiszter mégis eredményesnek tartja az új plakátkampányt, amiről szerinte, ha áttételesen is, de egyértelmű, hogy a migráció elleni küzdelemről szó . Megkérdeztük a járókelőket, mit tudnak a magyar származású amerikai üzletemberről, és miért van kiplakátolva az arca minden településen.

– Ön kivel azonosítja Soros Györgyöt?

„– Én? Utálom…; Nem tudom, én nem tudok annyit erről az emberről, hogy tudjam: haragudnom kellene rá vagy sem; Politikai témákba nem szeretnék belefolyni, mert minden ember máshogy gondolkodik és csak vitát szül az egész.” – néhány vélemény az új kormányplakátok arcáról. A kancelláriaminiszter szerint az átlag magyar is érti az üzenetet.

– Azt gondolja a kormány, hogy az átlagos magyar választó ránéz erre a plakátra, és azt fogja mondani, hogy aha, ez az ember, aki 1 millió migránst akar behozni az Európia Unióba és támogatnom kell a kormányt annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg?

– Én azt gondolom, hogy az átlag magyar választó így néz erre a plakátra…



Ám Soros Györgyről nem mindenkinek a migráció jut eszébe.

„Mindenhol ki van ez rakva a városban, de nincs mögötte semmi információtartalom, csak annyi, hogy ne hagyjuk, hogy ő nevessen a végén. Hát jó, ne hagyjuk, de nem értem, hogy mi közöm van nekem őhozzá” – fogalmazott egy hölgy.

„Azt hallottam, hogy ő régen emigrált üzletember, ha jól tudom, de nem vagyok az ügyben elég tájékozott, hogy milyen kárt vagy hasznot hozott ez a magyar gazdaság meg az meg az emberek számára, úgyhogy ezért nem is tudok és nem is akarok véleményt alkotni” – mondta egy fiatalember.

– A migráció, a bevándorlás eszébe jut erről a plakátról?

– Ja igen, hogy ő engedi, mi meg nem engedjük. Én nem is szeretném, hogy bejöjjenek. Vagyunk annyian, hogy nekünk kell dolgozni.

– Hol hallott Soros Györgyről?

– Hírekbe, híradóba – fogalmazott egy másik férfi.

Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában már a miniszterelnök magyarázta el, miért az egykori Fidesz-támogató Soros fotójával kampányolnak. „Akik Afrikából jönnek, azok egyértelműen, több mint 80 százalékot meghaladó arányban, most már a nyugat-európaiak szerint is, tehát a migrációt támogató európai kormányok szerint is gazdasági menekültek, őket akarják behozni, Soros György tervét hajtják végre Brüsszelben. Szerintem helyes ha a magyarok erről tudnak” – emelte ki Orbán Viktor.

A kampány azonban a Magyarországi Zsidó Hitközségek számára rossz emlékeket idéz. Le is szedetnék a kormányhirdetéseket. Ráadásul két hét múlva Budapestre érkezik az izraeli miniszterelnök – Benjamin Netanjahu személyében először látogat izraeli kormányfő Magyarországra 1989 óta. Az Antall-kormány külügyminisztere ezért sem tartja szerencsésnek az időzítést, és ezen az sem változtat, hogy Soros György gyakran élénken bírálja a zsidó állam és Netanjahu politikáját.

„Őt is zavarja az, hogy Magyarországon mondjuk erősödő antiszemitizmust lehet megállapítani, vagy akár alaptalanul is, de a világsajtót a plakátok nyomán bejárja ez a vád. Tehát ilyen szempontból azért a magyar–izraeli jó viszony is azt kívánná, hogy ilyen plakát azért ne legyen” – emelte ki Jeszenszky Géza volt külügyminiszter.

Azt nem tudni, hogy a Soros-plakátkampány meddig tart – a reklámcég üzleti titokra hivatkozva nem árulta el, hogy az adófizetői pénzből finanszírozott hirdetések kinn lesznek-e az izraeli miniszterelnök látogatása idején is.

A kékplakátos kampányra idén eddig 12,8 milliárd forintnyi közpénz ment el.