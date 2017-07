„Az uszodában már jobbikosként vagyok elkönyvelve”

Közéleti szerepvállalásra törekszik Steinmetz Ádám volt olimpiai bajnok vízilabdázó.

A sportolóból lett képviselőjelölt a Jobbik sorait erősítené a parlamentben.

„Évek óta részt veszek a Jobbik holdudvarában, és pártoktól független értelmiségiként most kaptam felkérést” – mondta Steinmetz, aki bajnoksága óta is aktívan vízilabdázik, a következő szezont is a Vasasban képzeli el.

Mint elmondta, a célja, hogy Marcali környékén, a választókerületében mind a 72 polgármesterhez személyesen eljusson, és a térségben élők problémáját és megoldási javaslataikat meghallgassa.

Steinmetz azért a Jobbikot választotta, mert a „Jobbik értékrendje régóta közel áll” az övéhez, mint elmondta, az „uszoda világában már jobbikosként” van elkönyvelve. Hozzátette: egyelőre csak pozitív visszajelzéseket kapott.

„Úgy érzem, hogy olimpiai bajnokokként, akiket ismernek az emberek, … van egyfajta társadalmi felelősségünk. Hallatni a hangunkat, felszólalni olyan ügyek érdekében, amikor azt látjuk, hogy az országra nézve káros folyamatok zajlanak” – mondta Steinmetz.