Az uniós vizsgálat ellenére pályáztat a kormány

Bár még mindig tart a 420 milliárdos gigatender uniós vizsgálata, a kormány folytatja a részmunkák pályáztatását.

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent tájékoztatás szerint most az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., illetve a Betonútépítő Zrt. nyert el egy több mint 7,5 milliárd forintos megbízást szennyvíztelep építésére Hajdúhadházon, Létavértesen és további négy településen. A nyertes cégek tulajdonosának, Dunai Györgynek az érdekeltségébe tartozik a szekszárdi Bodri Pincészet is, amely érintett egy, az Csalás Elleni Európai Hivatal által vizsgált beruházásban. A projektet az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága is vizsgálta az elmúlt napokban a felcsúti kisvasút és a 4-es metró mellett.

