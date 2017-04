Az unióhoz fordulnak a fuvarozók

Az Európai Bizottsághoz fordulnak a visegrádi négyek országainak fuvarozószervezetei azért, mert több nyugat-európai ország is adminisztratív eszközökkel próbálja kiszorítani a keleti vetélytársaikat a piacaikról. A magyar kezdeményezésre létrejött V4-es fellépéssel elsőként az ellenük hozott nyugati jogszabályok azonnali felfüggesztését és egységes európai szabályozás bevezetését követelik. A vita lényege az, hogy az alacsonyabb bérekért dolgozó keleti fuvarozóktól is megkövetelik a nyugati államok azt, hogy az ottani minimálbéren legyenek bejelentve a sofőrök. Ezt a terhet azonban a keletiek nem bírják el, és kiszorulhatnak a piacról.

Ausztriában akár német nyelvű jövedelemigazolást is kérhetnek a sofőröktől. Igazolniuk kell ugyanis, hogy ők is megkeresik legalább az ottani minimálbért. A Nyugat-Európa több országában alkalmazott módszert januárban vezette be Ausztria, így szeretné kiszorítani a közép- és kelet-európai konkurenciát. A magyar fuvarozók bére azonban amellett, hogy alacsonyabb, másképp is tevődik össze.

A Dunaharasztiban működő Transemex Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette: „Nagyrészt napidíj, amely jelenleg Magyarországon a magyar törvények szerint adó- és járulékmentes, a másik pedig az üzemanyag-megtakarítás, amelyre havi százezer forintot lehet kiadni adómentesen” – magyarázta Sismanoglu Melih.

Ha az adómentes juttatások helyett nyugati béreken kellene bejelenti a sofőröket, akkor az havonta több százezer forint pluszterhet jelentene a cégeknek. Ráadásul a minimálbér összege országonként eltér. Nem egyhangú uniós szabályról van szó, minden ország más szabályt és más adminisztratív követelményeket követel a közép- és kelet-európai fuvarozóktól – tette hozzá Sismanoglu.

Ezen változtatnának a visegrádi négyek fuvarozói, akik az Európai Bizottságtól és az Európai Bíróságtól is várják annak az eldöntését, hogy Ausztria és más államok jogosan követelik-e a nyugati béreket például a magyaroktól.

Wáberer György, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) elnöke, miniszterelnöki megbízott ezzel kapcsolatban elmondta, hogy kezdetnek egy moratórium bevezetését kérnék, hogy mentesítsék őket a büntetések és a fuvarozókat sújtó rendelkezések nyomása alól.

Az Eurostat adatai szerint a közép- és kelet-európai cégek végzik az összes nagy távolságú fuvar közel kétharmadát Nyugat-Európában. A visegrádi országok részesedése harminc százalék fölött van az összes nyugati fuvarnál. A V4-ek szerint jelenleg nem tudnák őket nyugaton pótolni, így ha kiszorulnak, az ellátási problémákhoz vezethet. Somogyi Gábor, az MKFE főtitkára szerint egy esetleges kapacitáscsökkentést a protekcionizmussal élő országok is megéreznének.

A magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel fuvarozóknak összesen 172 ezer kamionja járja Európa útjait.